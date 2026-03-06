Protest în fața Palatului Cotroceni față de propunerile pentru șefia marilor parchete: „Nicușoare, nu semna, că îngropi Justiția!”/ Nicușor Dan a venit să discute cu protestatarii

UPDATE 19:06 Nicușor Dan a plecat de la protest

Președintele Nicușor Dan a plecat de la protest, după ce a răspuns la câteva întrebări venite din partea jurnaliștilor. În urma lui au rămas cei prezenți la manifestație, care continuă să scandeze „Justiție, nu corupție!”.

UPDATE Nicușor Dan a venit să discute cu protestatarii

Președintele Nicușor Dan a venit să poarte discuții cu protestatarii din fața Palatului Cotroceni.

„Eu sunt cetățean și eu constat că justiția are nenumărate probleme. Trebuie să le rezolvăm, trebuie însă să avem răbdare, pentru că e ca o boală lungă. Sunt mecanisme de putere, sunt oameni care și-au făcut relații unii cu alții. E foarte greu să schimbi o situație. (…) Eu v-am spus că respect legea. Legea spune să aștept până în momentul în care vin propunerile astea la mine și în funcție de informațiile pe care le am, să le accept sau să le resping”, a spus președintele.

„Numirile pe care le voi semna mi le voi asuma, adică procurorii care vor fi semnați de mine vor avea girul meu. Vă rog să mă credeți că am cam de 100 de ori mai multe informații despre sistemul de parchete din România decât aveți dumneavoastră. (…) Dacă vrei să te aștepți la un om să facă ceva, uită-te la ce a făcut zece ani, douăzeci de ani în urmă. Ăsta este mesajul meu. Nu că vă dau acum promisiuni că schimbăm România”, a spus Nicușor Dan celor prezenți la manifestație.

Știrea inițială:

Mai multe organizații, în frunte cu Declic, organizează astăzi, de la ora 18:30, un protest în fața Palatului Cotroceni. Participanții se opun propunerilor ministrului Justiției pentru conducerea marilor parchete și îi solicită președintelui Nicușor Dan să nu semneze decretele de numire și susțin că persoanele propuse sunt „toxice” pentru independența justiției.

Protestul este intitulat „Cu ochii pe Cotroceni şi numirea procurorilor” și a strâns, până la ora redactării acestei știri, câteva zeci de persoane în fața Palatului Cotroceni.

Manifestanții au venit cu pancarte, prin intermediul cărora ei transmit mesaje președintelui Nicușor Dan: „Domnule președinte, România privește atent numirile din justiție.” sau „Vrem integritate, vrem nume nepătate.”

De asemenea, protestatarii scandează „Justiție, nu corupție”, „Vrem integritate, nu nume pătate”, „Nicușoare, nu semna, că îngropi justiția”

„Comunitatea Declic s-a strâns aici pentru că situația din Justiție este groaznică. După cum am văzut în ultimii 3 ani, aceasta a fost acaparată de un grup de interese. Prin numirile de acum pe care le-a făcut ministrul Justiției, aceștia încearcă să rămână la butoane. Cerem președintelui Nicușor Dan să respingă aceste numiri, pe care le considerăm „toxice”. Ne așteptăm ca Nicușor Dan să se țină de cuvânt,” a declarat Alexandru Haiduc.

Decizia finală privind numirile la conducerea marilor parchete aparține lui Nicușor Dan, în calitate de președinte. El poate accepta sau respinge propunerile înaintate de ministrul Justiției, Radu Marinescu.

La începutul acestei săptămâni, ministrul Justiției a făcut nominalizările pentru conducerea marilor parchete.