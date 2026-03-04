Stelian Ion, despre șefii parchetelor: Nicușor Dan să nu se pripească

Deputatul USR îi cere, la RFI, președintelui Nicușor Dan să țină cont de reacțiile critice din societate și să respingă aceste nominalizări.

„Vreo șase din opt propuneri ar fi de refuzat”.

Ministrul PSD al Justiției, Radu Marinescu, a propus-o pe șefa DNA Iași, Cristina Chiriac, ca procuror general, în timp ce actualul șef al Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, ar urma să devină adjunctul ei.

La DNA este propus Viorel Cerbu, șef la DIICOT ar urma să fie Codrin Miron, iar actualul procuror general, Alex Florenţa, adjunct.

Deputatul USR Stelian Ion critică aceste propuneri

Stelian Ion: mi se par propuneri foarte neinspirate

„În linii mari, mi se par propuneri foarte neinspirate. Dorește domnul ministru să batem pasul pe loc. Pare că tot mandatul domniei sale este exercitat în așa fel încât să nu se întâmple nimic și să nu se schimbe nimic”.

Fostul ministru al Justiției îi cere președintelui Nicușor Dan să respingă nominalizările de șefi ai marilor parchete.

„Mi-aș dori să nu se pripească (…). După estimarea pe care am făcut-o și am urmărit atent și interviurile și am analizat lucrările, proiectele și CV-urile candidaților, vreo șase din opt propuneri ar fi de refuzat și nu e un capăt de țară, se poate relua procedura”.

Deputatul USR atrage atenția că „reacțiile nu sunt bune în ce privește aceste nominalizări. Este important să ții cont și de cei care și-au pus speranța în tine, de cei care te-au votat, poate, de cei care vor o reformă”.