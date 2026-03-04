„Trump, uns de Iisus”: Acuzațiile a peste 200 de militari americani despre briefingurile privind războiul din Iran

Peste 200 de militari americani au depus plângeri potrivit cărora superiorii lor au folosit retorica biblică pentru a justifica războiul împotriva Iranului. Acuzațiile au fost raportate de Military Religious Freedom Foundation (MRFF), o organizație care monitorizează libertatea religioasă în forțele armate, scrie TheGuardian.

Potrivit organizației, plângerile provin de la militari din mai multe ramuri ale armatei, inclusiv Marines, Air Force și Space Force. Relatările ridică îngrijorări privind folosirea religiei pentru a justifica operațiuni militare.

Criticii spun că acuzațiile evidențiază tensiunea dintre credința personală și principiul constituțional al separării dintre biserică și stat.

Militari spun că au primit briefinguri despre „sfârșitul timpurilor”

Una dintre plângeri a fost depusă de un subofițer (NCO) al cărui unitate ar putea fi trimisă în orice moment în operațiuni împotriva Iranului. Acesta a afirmat că un comandant le-a cerut militarilor să prezinte conflictul drept „parte din planul divin al lui Dumnezeu”.

Potrivit plângerii, comandanții au făcut referire la pasaje biblice din Cartea Apocalipsei în discuțiile despre război. Subofițerul a spus că superiorul a prezentat conflictul ca pe un semn al apropierii Armaghedonului.

Aceeași plângere susține că respectivul comandant a făcut și o afirmație politică controversată. El le-ar fi spus militarilor că „președintele Trump a fost uns de Iisus pentru a aprinde focul de semnal în Iran, declanșând Armaghedonul și marcând revenirea Sa pe Pământ.”

Plângerea a fost depusă în numele a 15 militari. Grupul includea 11 creștini, un militar musulman și un militar evreu.

Organizația avertizează asupra extremismului religios

Președintele MRFF, Mikey Weinstein, veteran al Forțelor Aeriene, spune că plângerile indică o influență tot mai mare a naționalismului creștin în anumite părți ale armatei.

El a afirmat că militarii se simt adesea incapabili să conteste astfel de declarații. Ierarhia militară îi poate descuraja pe soldați să își confrunte superiorii.

Weinstein susține că relatările descriu comandanți care ar celebra ceea ce percep drept un „război sancționat biblic”. El avertizează că un asemenea limbaj ar putea încălca principiul constituțional al separării dintre biserică și stat.

De asemenea, acesta a declarat că aceste plângeri reflectă un tipar mai amplu.

„De fiecare dată când Israelul sau Statele Unite sunt implicate în Orientul Mijlociu, apare această retorică despre naționaliști creștini care ar fi preluat controlul asupra guvernului nostru și, cu siguranță, asupra armatei americane”.

Contextul politic din jurul Pentagonului

Controversa se înscrie într-o dezbatere mai amplă despre religie în politica și instituțiile americane. Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, și-a exprimat anterior simpatia pentru idei asociate naționalismului creștin.

El a distribuit comentarii ale unor lideri religioși care susțin o influență mai puternică a creștinismului în viața publică. Unii dintre acești lideri afirmă că Statele Unite ar trebui să devină explicit o națiune creștină.

Întrebat despre plângeri, Pentagonul nu a răspuns direct acuzațiilor. Oficialii au transmis în schimb declarații publice ale lui Hegseth despre operațiunea militară împotriva Iranului.

Observatorii spun că aceste acuzații ar putea duce la o analiză mai atentă a modului în care religia este discutată în cadrul forțelor armate americane.