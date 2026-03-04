Terenul misterios al lui Nicușor Dan: intravilan în declarație, extravilan la primărie

În ultima declarație de avere apare un teren de 7.460 mp. Într-un răspuns pentru Gândul, Primăria Predeal susține că președintele deține un teren de 7.361 mp.

În declarație apare ca fiind intravilan, la primărie, extravilan. Gândul solicită ANI să verifice declarația de avere a președintelui

În timp ce acesta susține, sub semnătură, că deține un teren intravilan, autoritățile locale îl contrazic. Această discrepanță ridică mari semne de întrebare.

Răspunsul scurt și cuprinzător anulează ceea ce Nicușor Dan a completat cu mâna sa în ultima declarație de avere, cunoscută public.

„Domnul Dan Nicușor Daniel deține pe raza UAT Predeal un teren pășune în suprafață de 7.361 mp situat în extravilan”.

Această informare oficială vine în contradicție directă cu declarația de avere depusă de Nicușor Dan pe 13 iunie 2025. Acolo, președintele a menționat un teren intravilan, de 7.460 mp.

Astfel, nu doar categoria în care este încadrat terenul a fost comunicată eronat, dar și suprafața acestuia prezintă o diferență de peste 100 mp, susține Gândul.

Mai mult, Primăria Predeal a confirmat că nu face excepții de la lege și a început procedura de executare silită pentru restanțele legate de acest teren. Deși suma datorată este una derizorie, situația este una de principiu.

Datoria totală se ridică la 280 lei, sumă care include impozitul restant de teren și cheltuielile de executare silită.

Este un semnal acid pentru un oficial care cere populației să suporte „corecții” financiare, dar uită să-și achite propriile obligații către primăria pe care o are în teritoriu.

Povestea devine tot mai tulbure

Povestea terenului de la Predeal nu este nouă, dar devine tot mai tulbure. În 2017, Nicușor Dan declara că a plătit pe acest lot aproximativ 180.000 de euro, sumă pentru care a contractat un credit bancar de 100.000 de euro. Imaginile suprinse la fața locului de Gândul, arată însă un teren accidentat, plin de brazi și vegetație sălbatică, fără nicio utilitate urbană evidentă.

Întrebat despre impactul creșterii taxelor, acesta a ridicat din umeri și a susținut că „nu are mari proprietăți” și a menționat doar o mașină. Atitudinea sa contrastează tot mai mult cu realitatea datoriilor și a neconcordanțelor din actele oficiale.

Declarația de avere este un act oficial care aduce răspundere juridică. Potrivit Articolului 326 din Codul Penal, o declarație de avere falsă atrage răspunderea penală pentru fals în declarații (pedepsită cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă conform Art. 326 Cod Penal), destituirea din funcția publică, confiscarea averii nejustificate și interdicția de a mai ocupa funcții publice.

Gândul solicită ANI să facă lumină în inadvertențele din declarația de avere a președintelui.