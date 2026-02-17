Prima pagină » Politic » Liderii coaliției, chemați azi de Nicușor Dan la Cotroceni

Liderii coaliției, chemați azi de Nicușor Dan la Cotroceni

Liderii coaliției de guvernare se întâlnesc marți cu preșeedintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni. Întâlnirea vine după ședința tensionată de luni, unde s-a decis ca reforma administrației și pachetul de relansare economică să fie adoptate prin OUG.
Sursa foto: Alexandru Dobre / MediafaxFoto
Laura Buciu
17 feb. 2026, 08:20, Politic

Nicușor Dan se întâlnește cu liderii coaliției de guvernare marți, de la ora 15.00, la Palatul Cotroceni.

Președintele va avea discuții cu liderii coaliției după ședința tensionată pe care aceștia au avut-o luni.

Liderii celor patru partide ale coaliției de guvernare și ai grupului minorităților naționale reuniți în ședința de luni au luat o serie de decizii aplicabile în perioada imediat următoare.

Reforma administrației centrale și locale și pachetul de relansare economică au fost finalizate și vor adoptate prin OUG, imediat după încheierea avizării, în formele deja convenite cu câteva amendamente care privesc instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică, siguranța națională, educație, sănătate și cultură vor realiza economiile prin metode care vor fi stabilite conform specificului domeniului.

Principiul reconfirmat este ca reducerile cheltuielilor salariale realizate de ministere în anul 2025 vor fi luate în calculul reducerii totale de 10%.

În privința taxelor și impozitelor locale, coaliția a decis să se lucreze pe câteva propuneri de modificări care privesc situația creată în urma aplicării cotelor de supraimpozitare, situația clădirilor mai vechi de 50 de ani și persoanele cu dizabilități. A fost creat un grup de lucru care va propune soluțiile finale.

