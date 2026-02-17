Negrescu: O taxă europeană pe jocurile de noroc online ar putea aduce miliarde pentru educație

Europarlamentarul a declarat că ideea câștigă tot mai mult sprijin la nivelul Uniunea Europeană și vizează una dintre cele mai dinamice industrii digitale din Europa.

„Piața jocurilor de noroc online este una dintre industriile digitale cu cea mai rapidă creștere generând zeci de miliarde de euro anual. Totuși, o parte semnificativă din aceste profituri scapă unei impozitări echitabile, iar regulile rămân fragmentate la nivel european”, a afirmat acesta.

Propunerea sa prevede o contribuție europeană aplicată peste taxele naționale existente pe cifra de afaceri, o directivă împotriva platformelor ilegale și o aplicare unitară a regulilor pentru a evita distorsiunile și concurența fiscală neloială.

Potrivit estimărilor invocate, măsura ar putea genera între 2 și 4 miliarde de euro anual, „ceea ce ar însemna până la aproximativ 28 de miliarde de euro pe durata viitorului buget european pe termen lung”.

„Europa are nevoie de resursii proprii credibile”

„Este o chestiune de echitate. Această industrie beneficiază din plin de piața unică, de infrastructura digitală europeană și de accesul transfrontalier, dar funcționează încă sub reguli inegale și cu un nivel de control insuficient. Europa are nevoie de resurse proprii credibile. Aceste fonduri ar putea merge direct către educație, formare de competențe, prevenție, tratament al dependenței și sănătate mintală. Dacă vrem o Uniune care investește în oameni și în viitor, trebuie să avem curajul să regândim sursele de finanțare”, a mai declarat Negrescu.

Două proiecte de lege adoptate de Senat

Două proiecte de lege pentru combaterea dependenței de jocuri de noroc au fost adoptate, luni, în plenul Senatului. Primul proiect prevede creșterea vârstei minime de acces la jocurile de noroc de la 18 la 21 de ani. Al doilea proiect introduce reguli pentru publicitate: eliminarea reclamelor online la jocuri de noroc între orele 6:00 și 24:00, la fel ca în audiovizual, și interzicerea totală a folosirii persoanelor publice în promovarea acestora, indiferent de platformă. Proiectele au fost inițiate de Diana Stoica și Raluca Turcan, alături de parlamentari de la USR, PNL, UDMR și PSD.