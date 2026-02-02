Piață de predicții sau platformă de pariuri? / De ce a fost trecută Polymarket pe lista neagră a platformelor de pariuri

Compania care deține platforma Polymarket a contestat în instanță decizia Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) de a include platforma pe lista neagră a operatorilor care desfășoară activități de jocuri de noroc fără licență în România, arată date analizate de Profit.ro.

Autoritatea de reglementare a luat această decizie în toamna anului trecut, după ce au observat o creștere semnificativă a activității platformei în perioada alegerilor.

Până în prezent, „nu a fost stabilit un prim termen de judecată”, potrivit sursei citate.

Piață de predicții sau platformă de pariuri?

Decizia ONJN a fost precedată de semnale privind amploarea tranzacțiilor realizate pe platformă, în special în context electoral.

Pentru context, Polymarket este o platformă online de tip „piață de predicții”, care permite utilizatorilor să plaseze bani pe rezultatul unor evenimente viitoare, precum alegeri, decizii politice, evoluții economice sau evenimente sociale.

Utilizatorii nu pariază împotriva platformei, ci unii împotriva altora, prin cumpărarea și vânzarea de poziții financiare care reflectă probabilitatea unui anumit rezultat.

ONJN: „Datele trebuie interpretate corect”

Datele publice disponibile pe Polymarket indică faptul că, „în timpul alegerilor prezidențiale din România de anul trecut, valoarea totală a tranzacțiilor efectuate a depășit 600 de milioane de dolari”, iar pentru alegerile locale din București „volumul a trecut, în octombrie 2025, de 15 milioane de dolari”.

ONJN subliniază însă că aceste sume trebuie interpretate corect.

„Este important de subliniat că sintagma „volum tranzacționat” nu reprezintă sume efectiv pariate o singură dată, ci valoarea cumulată a tuturor tranzacțiilor între utilizatori”, prin care aceștia „au mizat și schimbat poziții financiare în funcție de rezultatul unui eveniment viitor”.

„Caracter de pariere nereglementată”

Chiar și așa, instituția consideră că aceste cifre „reflectă un nivel ridicat de activitate cu caracter de pariere nereglementată, derulată în afara oricărui control fiscal, tehnic sau de integritate”.

Autoritatea de reglementare atrage atenția că activitatea Polymarket „eludează obligațiile legale impuse operatorilor licențiați – inclusiv cele privind protecția jucătorilor, raportarea către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și plata taxelor și contribuțiilor la bugetul de stat”.

ONJN: „Are toate criteriile unui pariu în contraparte”

Deși platforma este prezentată drept „o „platformă de trading pe evenimente” sau o „piață de predicții”, ONJN afirmă că „din punct de vedere juridic și funcțional aceasta îndeplinește toate criteriile unui pariu în contraparte”.

Reprezentanții Oficiului explică această calificare prin mai multe elemente: „există miză (utilizatorul riscă o sumă de bani în speranța unui câștig), există eveniment aleatoriu viitor care determină rezultatul, există contrapartidă (alți utilizatori, nu doar platforma)”, iar Polymarket „doar intermediază și încasează comision, fără a garanta cotele”.

Jucătorii sunt îndemnați „să plaseze un pariu”

În plus, ONJN arată că inclusiv modul în care platforma se promovează confirmă această percepție.

„În chiar propria comunicare pe platformă, jucătorii sunt îndemnați să „plaseze un pariu”, aspect confirmat și de percepția generală a jucătorilor conform căreia platforma este un „site de pariuri utilizând crypto”.

Instituția concluzionează că „diferența constă doar în soluția tehnologică sub care este prezentată platforma (blockchain/tokenizare), însă nu există o diferență de substanță juridică”.

În acest context, ONJN avertizează asupra riscurilor sistemice.

„Reinterpretarea” pariurilor ar putea crea un precedent periculos

Jocurile de noroc „constituie monopol de stat și pot fi organizate numai de operatorii licențiați și autorizați”, iar acceptarea ideii că pariurile în contraparte ar putea fi redenumite „tranzacționare” ar crea „un precedent periculos”.

Potrivit instituției, acest lucru ar permite ca „orice operator să „reinterpreteze” activitatea de pariere, eludând reglementările stricte din domeniul jocurilor de noroc sau din domeniul piețelor de capital”.

Nu este primul conflict pentru Polymarket

Oficialii semnalează și o problemă de percepție publică.

„Este îngrijorător faptul că […] platforma Polymarket este socialmente acceptată ca fiind o alternativă „smart” de pariere, fără a conștientiza că vorbim de o platformă nelicențiată, operând în afara cadrului legal”, transmit reprezentanții ONJN.

Polymarket nu se află la primul conflict cu autoritățile de reglementare.

Platforma a fost anterior interzisă în Statele Unite, după ce autoritatea americană CFTC a apreciat că activitatea sa reprezintă „tranzacționare neautorizată de instrumente derivate”.

Ce spunea legea din România

Ulterior, compania a fost obligată să blocheze accesul utilizatorilor americani și să plătească sancțiuni.

Măsuri similare au fost dispuse și în alte state din Uniunea Europeană, precum Belgia, Franța și Polonia, dar și în Asia, inclusiv în Singapore și Thailanda.

În România, ONJN invocă prevederile Ordonanței de Urgență nr. 77/2009, potrivit cărora „participarea la activități de jocuri de noroc nelicențiate constituie contravenție”, la fel ca și promovarea acestora.

„Orice formă de joc de noroc online trebuie să fie licențiată”

„Prin această decizie, ONJN reafirmă că orice formă de joc de noroc online trebuie să fie licențiată și supravegheată”, avertizează instituția, subliniind că accesarea sau promovarea platformelor nelicențiate „expune utilizatorii și statul român la riscuri majore”.

În urma deciziei, ONJN a anunțat că lista neagră actualizată va fi transmisă furnizorilor de servicii de internet, astfel încât aceștia „să blocheze într-un termen rezonabil accesul la platformă al jucătorilor rezidenți de pe teritoriul României”.