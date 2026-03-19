Prima pagină » Știrile zilei » Italia și Austria reduc taxele pe combustibil

Italia și Austria reduc taxele pe combustibil

Două state importante europene – Italia și Austria - au decis să reducă taxele pe carburant pe fondul conflictului din Iran.
Italia și Austria reduc taxele pe combustibil
Sorina Matei
19 mart. 2026, 19:12, Economic

Austria dorește să reducă temporar taxa pe combustibili fosili: ca prim pas, taxa pe motorină și benzină ar trebui să fie redusă cu 5 cenți pe litru, a anunțat guvernul federal al Austriei:

„Statul nu ar trebui să profite de pe urma unei crize”, a declarat cancelarul Christian Stöger, pentru că atunci când prețul carburantului este mai mare, veniturile statului sunt mai mari.

În general, prețul unui litru de carburant în Austria, grație noilor măsuri, ar putea scădea până la zece cenți pe litru, susține Stöger.

Noile măsuri ar trebui să intre în vigoare cel târziu pe 1 aprilie. Pachetul mai trebuie aprobat de parlament săptămâna următoare: pentru aceasta este necesară o majoritate de două treimi din voturi.

Italia reacționează, de asemenea, la creșterea prețurilor la carburant. Guvernul Giorgiei Meloni a redus drastic taxele pe benzină și motorină: prețurile vor scădea imediat „cu 25 de cenți pe litru pentru toți”. În plus, companiile de transport vor fi scutite de taxe datorită stimulentelor fiscale.

Germania nu urmează deocamdată această cale. Astăzi, Bundestagul a discutat despre „regula creșterii unice” a ministrului Economiei, Katarina Reiche, conform căreia prețurile la carburant ar trebui să fie mărite o singură dată pe zi. La prânz.

Până acum, industria este sceptică în privința acestui lucru: „Guvernul federal încearcă în mod urgent să introducă schimbări profunde și riscante în legislația concurențială. Acest lucru creează o mare incertitudine în companii și amenință investițiile în toate sectoarele”, a declarat directorul general al Federației Industriei Germane (BDI), Holger Lösch.

