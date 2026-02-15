Marcel Ciolacu: Cel mai bine pentru România este, dacă se rupe această coaliție, să mergem la alegeri anticipate

Marcel Ciolacu a declarat la Antena 3 CNN că alegerile anticipate ar fi singura soluție în cazul ruperii coaliției de guvernare. Partidele trebuie să-și asume această variantă, iar electoratul va decide cine ieși câștigător.

„Cel mai bine pentru România este, dacă se rupe această coaliție, să mergem la alegeri anticipate. Mergem și vedem adevărul.

Te întorci la românii, românii au întotdeauna dreptate și vom vedea fiecare partid ce scoate. Dar decât să prelungești o problemă, cea mai rea decizie este să nu iei nicio decizie. La un moment dat trebuie luată o decizie”, a spus Ciolacu.

Fostul prim-ministru consideră că momentul critic pentru supraviețuirea coaliției este chiar acum, o decizie urmând să fie luată într-o lună, maxim două.