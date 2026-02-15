Prima pagină » Politic » Marcel Ciolacu despre primarul Buzăului, Constantin Toma: „S-a apropiat de linia roșie și vom încerca să rămânem la o comunicare instituțională.”

Nițu Maria
15 feb. 2026, 21:44, Politic

Fostul premier al României, Marcel Ciolacu, a vorbit duminică seara, la Antena 3, despre tensiunile din coaliția de guvernare și despre colaborarea pe care o are cu primarul Buzăului.

Întrebat despre relația cu Constantin Toma, primarul municipiului Buzău, Marcel Ciolacu a răspuns: „Comunicăm, avem niște proiecte împreună pentru buzoieni și o să le comunicăm și o să le facem. Exact cum am promis, așa o să le facem.”

Întrebat dacă există influențe din partea USR în PSD, făcând aici aluzie la Constantin Toma, fostul premier a negat această ipoteză.

„Nu, nu este userist. Îl cunosc bine pe domnul Toma, e mai căpos. Sunt unul între oamenii care l-am acceptat și cu bune și cu rele. Din punctul meu de vedere, am și spus la o emisiune la Buzău, cumva s-a apropiat de linia roșie și vom încerca să rămânem doar la o comunicare instituțională a președintei de Consiliul Județean și primar, pentru că am făcut niște promisiuni buzoienilor și trebuie să ne ținem de ele. Dar eu cred că lucrurile se vor rezolva.”, a spus Ciolacu.

Ciolacu a declarat că Toma este unul dintre susținătorii premierului Ilie Bolojan și al reformelor sale dure, dar a spus că este conștient de problemele actuale din economie.

„Între timp, cred că și domnia sa a constatat efectele acestei reforme, care nu are niciun fond și efectele mai ales economice. Efectele unor declarații, din gura unui prim-ministru, nu are voie să dea declarații că intrăm în incapacitate de plat.”, a spus Ciolacu.

