Prima pagină » Politic » Marcel Ciolacu: este încă o mare nemulțumire și o mare problemă cu anularea alegerilor

Marcel Ciolacu: este încă o mare nemulțumire și o mare problemă cu anularea alegerilor

Fostul premier, Marcel Ciolacu, a vorbit la Antena 3 CNN despre momentul anulării alegerilor prezidențiale. El a spus că în societatea românească este o problemă și un mare semn de întrebare precum și o nemulțumire pe această temă.
Marcel Ciolacu: „Primirea USR-ului la guvernare a fost o mare greșeală”
Marcel Ciolacu: „Primirea USR-ului la guvernare a fost o mare greșeală”
Marcel Ciolacu despre participarea lui Nicușor Dan la Consiliul de Pace: „Aș fi decis din prima zi că trebuie să mergem în Statele Unite, să stăm la aceeași masă cu Trump”
Marcel Ciolacu despre participarea lui Nicușor Dan la Consiliul de Pace: „Aș fi decis din prima zi că trebuie să mergem în Statele Unite, să stăm la aceeași masă cu Trump”
Marcel Ciolacu despre primarul Buzăului, Constantin Toma: „S-a apropiat de linia roșie și vom încerca să rămânem la o comunicare instituțională.”
Marcel Ciolacu despre primarul Buzăului, Constantin Toma: „S-a apropiat de linia roșie și vom încerca să rămânem la o comunicare instituțională.”
Marcel Ciolacu: Totul e un joc de imagine
Marcel Ciolacu: Totul e un joc de imagine
Marcel Ciolacu despre Ilie Bolojan: „De prea mult timp, actualul prim-ministru face acest joc de imagine” / Mesajul fostului premier despre recesiune și reforma administrației
Marcel Ciolacu despre Ilie Bolojan: „De prea mult timp, actualul prim-ministru face acest joc de imagine” / Mesajul fostului premier despre recesiune și reforma administrației
Laurentiu Marinov
15 feb. 2026, 22:18, Politic

Fostul prim-ministru al României spune că în societate este, încă o tensiune majoră și o mare nemulțumire din cauza anulării alegerilor prezidențiale.

„În România s-au anulat niște alegeri. Da. Acea bulă de anulare alegerilor nu s-a dus. Nu. În societate este o problemă și un mare semn de întrebare și o nemulțumire pe această anulare alegerilor. Noi pe acest context guvernăm în acest moment, în care lumea oricum este nemulțumită. Este nemulțumită și lumea nu înțelege de ce s-au anulat aceste alegeri. Contextul e mult mai complicat. Am plecat de la o criză de deficit, am ajuns la o criză economică și vom ajunge la o criză socială”, a declarat Marcel Ciolacu.

Acest moment trebuie explicat foarte clar

Fostul premier spune că tensiunea este majoră și că este înjurat pe rețelele sociale.

Nu va mai aștepta nimeni, nici schimbări de prim-miniștri, nici de pupături. Este ultimul tren și ultimul moment să devenim din nou coerenți și să livrăm populației ce așteaptă.

Oricum este o tensiune majoră. Și mă întâlnesc cu oamenii, urmăresc și eu, cine mă înjură mai ales pe Facebook, cine mă înjură pe TikTok, este încă o mare nemulțumire și o mare problemă cu anularea alegerilor după aproape un an de zile”, a spus Ciolacu. 

El susține că în acest moment trebuie explicat foarte clar de ce s-au anulat alegerile prezidențiale.

Recomandarea video

SONDAJ G4Media: Crezi că parteneriatul civil ar trebui să fie legalizat și în România?
G4Media
Zodia care primește o veste care îi va schimba complet viața, potrivit celebrului Mihai Voropchievici
Gandul
Persoanele care ar putea să nu mai plătească impozite deloc. Bolojan a făcut anunțul
Cancan
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Prosport
Aventurile financiare ale ministrului demisionar Daniel David: desene animate terapeutice, teste vândute grădinițelor și bani europeni din programe pentru persoanele cu autism
Libertatea
Ce face azi Lila din „Vacanța Mare”! Cum arată și cu ce se ocupă acum, la 57 de ani! Nu o mai recunoști
CSID
Citatul zilei de la Enzo Ferrari, omul care ura vacanțele: „Nu am plecat niciodată într-o călătorie adevărată”
Promotor