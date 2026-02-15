Marcel Ciolacu: este încă o mare nemulțumire și o mare problemă cu anularea alegerilor

Fostul prim-ministru al României spune că în societate este, încă o tensiune majoră și o mare nemulțumire din cauza anulării alegerilor prezidențiale.
„În România s-au anulat niște alegeri. Da. Acea bulă de anulare alegerilor nu s-a dus. Nu. În societate este o problemă și un mare semn de întrebare și o nemulțumire pe această anulare alegerilor. Noi pe acest context guvernăm în acest moment, în care lumea oricum este nemulțumită. Este nemulțumită și lumea nu înțelege de ce s-au anulat aceste alegeri. Contextul e mult mai complicat. Am plecat de la o criză de deficit, am ajuns la o criză economică și vom ajunge la o criză socială”, a declarat Marcel Ciolacu.
„Nu va mai aștepta nimeni, nici schimbări de prim-miniștri, nici de pupături. Este ultimul tren și ultimul moment să devenim din nou coerenți și să livrăm populației ce așteaptă.
Oricum este o tensiune majoră. Și mă întâlnesc cu oamenii, urmăresc și eu, cine mă înjură mai ales pe Facebook, cine mă înjură pe TikTok, este încă o mare nemulțumire și o mare problemă cu anularea alegerilor după aproape un an de zile”, a spus Ciolacu.
El susține că în acest moment trebuie explicat foarte clar de ce s-au anulat alegerile prezidențiale.