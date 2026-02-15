Marcel Ciolacu: este încă o mare nemulțumire și o mare problemă cu anularea alegerilor

Fostul prim-ministru al României spune că în societate este, încă o tensiune majoră și o mare nemulțumire din cauza anulării alegerilor prezidențiale.

„În România s-au anulat niște alegeri. Da. Acea bulă de anulare alegerilor nu s-a dus. Nu. În societate este o problemă și un mare semn de întrebare și o nemulțumire pe această anulare alegerilor. Noi pe acest context guvernăm în acest moment, în care lumea oricum este nemulțumită. Este nemulțumită și lumea nu înțelege de ce s-au anulat aceste alegeri. Contextul e mult mai complicat. Am plecat de la o criză de deficit, am ajuns la o criză economică și vom ajunge la o criză socială”, a declarat Marcel Ciolacu.

Acest moment trebuie explicat foarte clar

Fostul premier spune că tensiunea este majoră și că este înjurat pe rețelele sociale.

„Nu va mai aștepta nimeni, nici schimbări de prim-miniștri, nici de pupături. Este ultimul tren și ultimul moment să devenim din nou coerenți și să livrăm populației ce așteaptă.

Oricum este o tensiune majoră. Și mă întâlnesc cu oamenii, urmăresc și eu, cine mă înjură mai ales pe Facebook, cine mă înjură pe TikTok, este încă o mare nemulțumire și o mare problemă cu anularea alegerilor după aproape un an de zile”, a spus Ciolacu.

El susține că în acest moment trebuie explicat foarte clar de ce s-au anulat alegerile prezidențiale.