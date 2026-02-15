Marcel Ciolacu: „Primirea USR-ului la guvernare a fost o mare greșeală”

Fostul premier al României, Marcel Ciolacu, a vorbit duminică la Antena 3 despre reconfigurarea coaliției guvernamentale și intrarea USR la guvernare.

Marcel Ciolacu a declarat în cadrul intervenției sale că integrarea USR-ului în Guvern a fost o decizie greșită, care a fost acceptată de celelalte partide, inclusiv PSD.

„Cred că domnul președinte Nicușor Dan a fost președintele USR-ului, nu al PSD-ului. Eu vă spun în schimb, cu certitudine primirea USR-ului la guvernare a fost o mare greșeală. Și acceptarea USR-ului la guvernare.”, a spus Ciolacu.

El a spus că nu a discutat cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, despre motivele sale care au condus la posibilitatea USR-ului de a intra în coaliție.

„Nu aș fi acceptat intrarea USR-ului la guvernare. Ok. Dar presupun că domnul Sorin Grindeanu are argumentele sale de a lua această legi. Nu am discutat acest lucru.”, a spus Ciolacu.

„Încercăm să evităm o problemă de fond pe care o are România în acest moment. În România s-au anulat niște alegeri. Da. Acea bulă de anulare alegerilor nu s-a dus. Nu. În societate este o problemă și un mare semn de întrebare și o nemulțumire pe această anulare alegeri. Noi pe acest context guvernăm în acest moment. În care lumea oricum este nemulțumită. Este nemulțumită și lumea nu înțelege de ce s-au anulat aceste alegeri. Contextul e mult mai complicat. Am plecat de la o criză de deficit, am ajuns la o criză economică și vom ajunge la o criză socială. Ăsta este drumul pe care îl vom parcurge în perioada următoare.”, a mai adăugat Ciolacu.