Prima pagină » Politic » Marcel Ciolacu: „Primirea USR-ului la guvernare a fost o mare greșeală”

Marcel Ciolacu: „Primirea USR-ului la guvernare a fost o mare greșeală”

Marcel Ciolacu a spus că integrarea USR la guvernare a fost o greșeală și că actuala coaliție a luat decizii politice complicate.
Marcel Ciolacu: este încă o mare nemulțumire și o mare problemă cu anularea alegerilor
Marcel Ciolacu: este încă o mare nemulțumire și o mare problemă cu anularea alegerilor
Marcel Ciolacu despre participarea lui Nicușor Dan la Consiliul de Pace: „Aș fi decis din prima zi că trebuie să mergem în Statele Unite, să stăm la aceeași masă cu Trump”
Marcel Ciolacu despre participarea lui Nicușor Dan la Consiliul de Pace: „Aș fi decis din prima zi că trebuie să mergem în Statele Unite, să stăm la aceeași masă cu Trump”
Marcel Ciolacu despre primarul Buzăului, Constantin Toma: „S-a apropiat de linia roșie și vom încerca să rămânem la o comunicare instituțională.”
Marcel Ciolacu despre primarul Buzăului, Constantin Toma: „S-a apropiat de linia roșie și vom încerca să rămânem la o comunicare instituțională.”
Marcel Ciolacu: Totul e un joc de imagine
Marcel Ciolacu: Totul e un joc de imagine
Marcel Ciolacu despre Ilie Bolojan: „De prea mult timp, actualul prim-ministru face acest joc de imagine” / Mesajul fostului premier despre recesiune și reforma administrației
Marcel Ciolacu despre Ilie Bolojan: „De prea mult timp, actualul prim-ministru face acest joc de imagine” / Mesajul fostului premier despre recesiune și reforma administrației
Nițu Maria
15 feb. 2026, 22:22, Politic

Fostul premier al României, Marcel Ciolacu, a vorbit duminică la Antena 3 despre reconfigurarea coaliției guvernamentale și intrarea USR la guvernare.

Marcel Ciolacu a declarat în cadrul intervenției sale că integrarea USR-ului în Guvern a fost o decizie greșită, care a fost acceptată de celelalte partide, inclusiv PSD.

„Cred că domnul președinte Nicușor Dan a fost președintele USR-ului, nu al PSD-ului. Eu vă spun în schimb, cu certitudine primirea USR-ului la guvernare a fost o mare greșeală. Și acceptarea USR-ului la guvernare.”, a spus Ciolacu.

El a spus că nu a discutat cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, despre motivele sale care au condus la posibilitatea USR-ului de a intra în coaliție.

„Nu aș fi acceptat intrarea USR-ului la guvernare. Ok. Dar presupun că domnul Sorin Grindeanu are argumentele sale de a lua această legi. Nu am discutat acest lucru.”, a spus Ciolacu.

„Încercăm să evităm o problemă de fond pe care o are România în acest moment. În România s-au anulat niște alegeri. Da. Acea bulă de anulare alegerilor nu s-a dus. Nu. În societate este o problemă și un mare semn de întrebare și o nemulțumire pe această anulare alegeri. Noi pe acest context guvernăm în acest moment. În care lumea oricum este nemulțumită. Este nemulțumită și lumea nu înțelege de ce s-au anulat aceste alegeri. Contextul e mult mai complicat. Am plecat de la o criză de deficit, am ajuns la o criză economică și vom ajunge la o criză socială. Ăsta este drumul pe care îl vom parcurge în perioada următoare.”, a mai adăugat Ciolacu.

Citește și

Recomandarea video

SONDAJ G4Media: Crezi că parteneriatul civil ar trebui să fie legalizat și în România?
G4Media
Zodia care primește o veste care îi va schimba complet viața, potrivit celebrului Mihai Voropchievici
Gandul
Persoanele care ar putea să nu mai plătească impozite deloc. Bolojan a făcut anunțul
Cancan
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Prosport
Aventurile financiare ale ministrului demisionar Daniel David: desene animate terapeutice, teste vândute grădinițelor și bani europeni din programe pentru persoanele cu autism
Libertatea
Ce face azi Lila din „Vacanța Mare”! Cum arată și cu ce se ocupă acum, la 57 de ani! Nu o mai recunoști
CSID
Citatul zilei de la Enzo Ferrari, omul care ura vacanțele: „Nu am plecat niciodată într-o călătorie adevărată”
Promotor