Marcel Ciolacu: Totul e un joc de imagine

Marcel Ciolacu a declarat duminică seară la Antena 3 CNN că România plătește acum dobânzi mai mari decât anii trecuți.

„Anul trecut în noiembrie, în noiembrie, s-a făcut rectificare. Și a venit că vom avea un deficit de 8,4. Știind foarte bine că negociase cu Comisia să ne ia șapte miliarde din PNR, dar anumite sume din împrumus să le treacă pe grant. Știind că vei termina cu un deficit de sub 8. De ce faci aceste lucruri? Uite cât mi-am asumat, 8,4. Vedeți cât am făcut? 7,7.

Totul e un joc de imagine, dar vă spun unde se vede acest joc de imagine”, a spus fostul premier social democrat.

Marcel Ciolacu a mai spus că România are aproape șapte miliarde de lei dobânzi mai mult de plătit.

Acest joc de imagine a pornit odată când un prim ministru, primul prim-ministru al României, din toată istoria României, care s-a adus la Bloomberg și a zis că stăm în incapacitate de plată,

Noi plătim dobânzi mai mari în acest moment decât am plătit în 2023 și în 2024. Ăsta e adevărul.

Am plătit cu aproape, au făcut ai mei socoteli, aproape șapte miliarde de lei dobânzi mai mult din diferența de dobândă. În această condiție, dacă lucrurile stau atât de grav și văd că dați și cifre aici, de ce mai rămâne peste de la guvernare? Aveți o explicație? Asta e o decizie pe care o luăm în forumul de conducere al Partidului Social. Aud fraza asta de mult timp.