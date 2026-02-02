Daniel Breaz, fostul ministru al Culturii în guvernul Dăncilă, în cărți pentru Educație

Plecarea de la Educație a lui Daniel David l-a obligat pe Ilie Bolojan să-și asume interimatul la acest minister extrem de complicat, astfel că, de pe 13 ianuarie, premierul a fost în recrutări continue.

Premierul s-a lovit, însă, de numeroase refuzuri.

Pe lista scurtă a nominalizărilor s-au aflat rectorul Universității de Vest din Timișoara, Marilen Pirtea, și consiliera de stat pe Educație, Luciana Antoci, fostă prefectă de Iași.

Sarcina dificilă a ministrului Educației

Noul ministru al Educației ar avea sarcina dificilă de a implementa măsurile dure pe care Bolojan le dorește, și anume tăierea a 10% din fondul de salarii în mediul universitar – măsură cu care fostul ministru nu a fost de acord și motivul pentru care și-a prezentat demisia.

O nouă nominalizare este acum pe masa premierului: fostul ministru al Culturii, Daniel Breaz, rector prof. univ. al Universității „1 Decembrie” din Alba Iulia, iar propunerea ar urma să fie discutată la ședința din această seară din PNL.

Ciolacu despre Breaz: „Îmi aduc aminte cum se milogea la Dragnea”

Daniel Breaz nu e nou în mediul politic.

Fost apropiat al lui Liviu Dragnea, el a fost ministru al Culturii în perioada guvernului Dăncilă (20 noiembrie 2018 – 2 august 2019) și apoi interimar tot la Cultură între 2 august 2019 și 4 noiembrie 2019.

În 2020, Daniel Breaz și-a dat demisia din PSD și, pentru scurt timp, a făcut parte din Alianța pentru Patrie – o formațiune politică lansată de Dragnea în colaborare cu Codrin Ștefănescu.

Momentul demisiei din PSD a fost aspru comentat de fostul premier Marcel Ciolacu, care a spus: „Foarte rușinoasă plecarea fiecăruia, dar cea mai rușinoasă dintre toate mi se pare plecarea domnului Breaz. Îmi aduc aminte un episod cu dânsul în biroul lui Dragnea, cum se milogea și îl ruga frumos să fie măcar o lună ministru al Învățământului sau Culturii, ca să poată să mai fie, conform legii, încă o dată, rector”.

Breaz: „Pilele, rudele și amantele PSD-iștilor sunt și ei oameni”

„Alianța pentru Patrie” s-a dovedit, însă, falimentară, iar, în 2022, Daniel Breaz a intrat în PNL – moment anunțat de vicepreședintele Consiliului Județean Alba, Marius Hațegan și despre care surse din partid au spus că Breaz spera să obțină un post de ministru într-o eventuală remaniere a guvernului de la acea vreme.

Perioada sa de ministeriat la Cultură a fost caracterizată de numeroase controverse: Breaz a avut unele declarații care i-au atras critici și solicitări de demisie.

Un exemplu memorabil este acela în care liberalul Tinel Gheorghe i-a spus lui Breaz că pilele, rudele și amantele PSD-iștilor trebuie date afară din ministere, la care Breaz a replicat că „pilele, rudele și amantele PSD-iștilor sunt și ei oameni”.

Breaz: „Holocaustul a fost un moment neplăcut”

În 2019, chiar partidul din care astăzi face parte i-a solicitat lui Breaz demisia pentru replica sa privitoare la Holocaust.

Breaz a spus într-un interviu la RFI:

„De-a lungul timpului au fost și momente mai delicate, să nu le spunem dificile sau să nu le spunem neplăcute; (…) anumite minorități au avut de suferit, ceea ce ne face să găsim momente cum este cel de astăzi, prin care readucem în atenţia, nu doar a românilor, ci a întregii națiuni române, a întregii Europe, a întregii lumi, faptul că respectăm aceste minorități” – afirmație pentru care Raluca Turcan i-a cerut demisia de la Educație, unde era interimar.

„Este grav că gesturi antisemite și manifestări naziste se regăsesc și în rândul consilierilor Vioricăi Dăncilă, pe care aceasta le tolerează!!!”, a spus atunci Raluca Turcan.

Breaz: „Vom vedea ce va fi”

În privința nominalizării sale la Educație, Breaz a declarat pentru publicația Alba24.ro că nu avea cunoștință de această propunere și că nu a avut niciun fel de discuție cu premierul.

„Vom vedea ce va fi”, a spus acesta pentru publicația citată.

Pe de altă parte, președintele PNL Alba, Ion Dumitrel, a declarat pentru aceeași publicație că „Daniel Breaz își dorește o astfel de funcție” și a adăugat că ar avea susținerea PNL Alba dacă o asemenea propunere s-ar produce.

Deocamdată, nimic nu este oficial, dar voci din partid spun că Breaz „este doritor de funcții”, relatează publicația citată.

Scurtă biografie

Daniel Breaz s-a născut la 23 martie 1975 în Alba Iulia.

Este profesor universitar doctor în matematică, specializat în analiza matematică, cu accent pe teoria geometrică a funcțiilor, funcții univalente și operatori integrali.

Breaz a absolvit Facultatea de Matematică–Informatică a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, iar în 2002 și-a susținut teza de doctorat în analiza matematică cu titlul „Operatori integrali pe spații de funcții univalente”.

Și-a început cariera universitară în 1998, evoluând de la seminarist până la profesor titular la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB) — unde predă „Analiză complexă” și „Analiză matematică”.

Breaz a publicat peste 170 de articole științifice și este coautor a peste o duzină de cărți de specialitate.

De-a lungul carierei, a participat la zeci de conferințe internaționale.

În 2009, i s-a acordat Nishiwaki Prize de către Universitatea din Kyoto, recunoscut ca o distincție de prestigiu în domeniul matematicii.

Rector la UAB

Breaz este rector al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia din 2012, fiind reales în funcție de mai multe ori cu majoritate covârșitoare în alegerile interne ale universității.

În mandatul său, a coordonat decizii administrative și academice, cum ar fi numirea de prorectori, și și-aa consolidat poziția ca una dintre figurile centrale ale conducerii universitare locale.

Daniel Breaz a avut și o carieră politică semnificativă, începută în cadrul Partidului Social Democrat (PSD).

În perioada 2016–2020, a fost senator PSD de Alba, făcând parte din comisii parlamentare precum cea pentru muncă și pentru cultură și media.

În noiembrie 2018, a fost propus de PSD pentru funcția de ministru al Culturii în Guvernul Dăncilă, poziție pe care a deținut-o efectiv.

În 2019, a asigurat și interimatul la Ministerul Educației, după eliberarea din funcție a Ecaterinei Andronescu.

În privința nominalizării sale la Educație, surse din conducerea PNL au comentat pentru EduPedu că acesta este un portofoliu „suicidar”

„Este un portofoliu suicidar pentru cine-l va lua, pentru că Bolojan nu le acordă mandat și susținere politică să facă reformă. Ca să faci reformă înseamnă să dai afară întâi din Minister secretarii de stat și secretarii generali care mențin influența baronilor universitari. Vă dați seama ce înseamnă asta pentru Coaliție? Cine vine vine doar ca să aplice planul lui de tăieri cu 10% în universitar. Probabil doar cineva ahtiat să-și treacă în CV funcția de ministru va accepta”, a declarat sursa pentru Edupedu.ro.

În pofida imaginii sale controversate, Daniel Breaz este perceput în mediul universitar ca un bun manager.

Pe partea academică, Breaz este recunoscut pentru expertiza sa matematică avansată și activitatea de cercetare internațională.