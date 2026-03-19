Papa Leon susține textul controversat al lui Francisc din 2016 despre Împărtășania după recăsătorire

Leon a scris un mesaj special care marchează cea de-a 10-a aniversare a documentului lui Francisc din 2016, „Bucuria iubirii”. El a numit textul un „mesaj luminos de speranță”, care este și mai relevant și mai urgent astăzi decât era acum un deceniu, scrie AP.

Când a fost lansat, „Bucuria iubirii” a stârnit imediat controverse, deoarece a deschis ușa pentru a permite catolicilor recăsătoriți civil să primească Împărtășania.

Învățătura bisericii susține că, dacă acești catolici nu obțin o anulare – un decret bisericesc care declară invalidă prima lor căsătorie – nu pot primi sacramentele, deoarece sunt considerați ca trăind în păcat și comițând adulter.

Francisc nu a creat un permis de acces la nivelul întregii biserici pentru acești catolici, ci a sugerat – în termeni vagi și într-o notă de subsol plasată strategic – că episcopii și preoții ar putea face acest lucru de la caz la caz, după ce i-au însoțit într-o călătorie spirituală de discernământ. Comentariile și scrierile ulterioare au arătat clar că Francisc intenționa o astfel de marjă de manevră, parte a credinței sale că mila lui Dumnezeu se extinde în special la păcătoși și că Euharistia nu este un premiu pentru cei perfecți, ci o hrană pentru cei slabi.

Documentul a devenit unul dintre cele mai controversate documente din pontificatul lui Francisc și, în multe privințe, a devenit punctul central al opoziției conservatoare față de pontificatul său. A provocat un val de critici din partea catolicilor, în mare parte conservatori, care au spus că a semănat confuzie în rândul credincioșilor cu privire la învățătura bisericii privind indisolubilitatea căsătoriei.

Leon susține textul lui Francisc

Însă, în mesajul său de joi, care marca aniversarea, Leo a susținut cu tărie textul lui Francisc. El a citat Capitolul VIII, care conținea introducerea lui Francisc cu privire la problema divorțului, deși nu s-a referit explicit la accesul la sacramente sau la nota de subsol nr. 351 a lui Francisc.

În text, Francisc le spusese preoților că nu pot aplica doar legile morale persoanelor aflate în situații „neregulate”. Mai degrabă, el a spus că biserica ar trebui să-i ajute pe cei care se află într-o stare tehnică de păcat, mai ales atunci când există factori atenuanți.

În nota de subsol nr. 351 aferentă, Francisc a explicat că „în anumite cazuri, aceasta poate include ajutorul sacramentelor”. El le-a spus preoților că „spoveditul nu trebuie să fie o cameră de tortură, ci mai degrabă o întâlnire cu mila Domnului” și că Euharistia „nu este un premiu pentru cei perfecți, ci un medicament puternic și o hrană pentru cei slabi”.

„La această a zecea aniversare, îi mulțumim Domnului pentru stimulul care a încurajat reflecția și convertirea pastorală în Biserică și îi cerem lui Dumnezeu curajul de a persevera pe acest drum”, a scris Leo.

El i-a convocat pe președinții conferințelor episcopale la Roma pentru o întâlnire în octombrie pentru a decide următorii pași pentru a sluji familiilor astăzi „în lumina «Bucuriei iubirii» și ținând cont de ceea ce se face în prezent în bisericile locale”.