Prima pagină » Social » Papa Leon susține textul controversat al lui Francisc din 2016 despre Împărtășania după recăsătorire

Papa Leon susține textul controversat al lui Francisc din 2016 despre Împărtășania după recăsătorire

Papa Leon al XIV-lea a convocat joi episcopii catolici la Roma pentru o întâlnire specială despre slujirea familiilor, care are ca punct de plecare susținerea fermă a lui Leon pentru una dintre cele mai controversate politici ale Papei Francisc privind căsătoria și divorțul.
Papa Leon susține textul controversat al lui Francisc din 2016 despre Împărtășania după recăsătorire
Laura Buciu
19 mart. 2026, 20:16, Social

Leon a scris un mesaj special care marchează cea de-a 10-a aniversare a documentului lui Francisc din 2016, „Bucuria iubirii”. El a numit textul un „mesaj luminos de speranță”, care este și mai relevant și mai urgent astăzi decât era acum un deceniu, scrie AP.

Când a fost lansat, „Bucuria iubirii” a stârnit imediat controverse, deoarece a deschis ușa pentru a permite catolicilor recăsătoriți civil să primească Împărtășania.

Învățătura bisericii susține că, dacă acești catolici nu obțin o anulare – un decret bisericesc care declară invalidă prima lor căsătorie – nu pot primi sacramentele, deoarece sunt considerați ca trăind în păcat și comițând adulter.

Francisc nu a creat un permis de acces la nivelul întregii biserici pentru acești catolici, ci a sugerat – în termeni vagi și într-o notă de subsol plasată strategic – că episcopii și preoții ar putea face acest lucru de la caz la caz, după ce i-au însoțit într-o călătorie spirituală de discernământ. Comentariile și scrierile ulterioare au arătat clar că Francisc intenționa o astfel de marjă de manevră, parte a credinței sale că mila lui Dumnezeu se extinde în special la păcătoși și că Euharistia nu este un premiu pentru cei perfecți, ci o hrană pentru cei slabi.
Documentul a devenit unul dintre cele mai controversate documente din pontificatul lui Francisc și, în multe privințe, a devenit punctul central al opoziției conservatoare față de pontificatul său. A provocat un val de critici din partea catolicilor, în mare parte conservatori, care au spus că a semănat confuzie în rândul credincioșilor cu privire la învățătura bisericii privind indisolubilitatea căsătoriei.

Leon susține textul lui Francisc

Însă, în mesajul său de joi, care marca aniversarea, Leo a susținut cu tărie textul lui Francisc. El a citat Capitolul VIII, care conținea introducerea lui Francisc cu privire la problema divorțului, deși nu s-a referit explicit la accesul la sacramente sau la nota de subsol nr. 351 a lui Francisc.

În text, Francisc le spusese preoților că nu pot aplica doar legile morale persoanelor aflate în situații „neregulate”. Mai degrabă, el a spus că biserica ar trebui să-i ajute pe cei care se află într-o stare tehnică de păcat, mai ales atunci când există factori atenuanți.

În nota de subsol nr. 351 aferentă, Francisc a explicat că „în anumite cazuri, aceasta poate include ajutorul sacramentelor”. El le-a spus preoților că „spoveditul nu trebuie să fie o cameră de tortură, ci mai degrabă o întâlnire cu mila Domnului” și că Euharistia „nu este un premiu pentru cei perfecți, ci un medicament puternic și o hrană pentru cei slabi”.

„La această a zecea aniversare, îi mulțumim Domnului pentru stimulul care a încurajat reflecția și convertirea pastorală în Biserică și îi cerem lui Dumnezeu curajul de a persevera pe acest drum”, a scris Leo.

El i-a convocat pe președinții conferințelor episcopale la Roma pentru o întâlnire în octombrie pentru a decide următorii pași pentru a sluji familiilor astăzi „în lumina «Bucuriei iubirii» și ținând cont de ceea ce se face în prezent în bisericile locale”.

