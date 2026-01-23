Casa Albă a publicat o imagine modificată digital a unei femei arestate după un protest împotriva ICE

Casa Albă a publicat pe platforma X o fotografie retușată a unei manifestante arestate în Minnesota, în care chipul acesteia este inundat de lacrimi, fără a preciza că imaginea a fost modificată, scrie Le Figaro.

Fotografia în cauză, care o arată pe Nekima Levy Armstrong, prezentată de Casa Albă drept o „agitatoare de extremă stângă”, este un exemplu al modului în care administrația președintelui Donald Trump utilizează tot mai des imagini modificate sau generate de inteligența artificială în comunicarea politică.

Nekima Levy Armstrong a fost arestată după ce a participat la un protest împotriva Serviciului pentru Imigrare și Vamă al SUA (ICE), în Minnesota.

Joi dimineață, secretarul pentru securitate internă, Kristi Noem, a publicat pe X o imagine din momentul arestării, în care femeia apare calmă, cu o expresie neutră.

Homeland Security Investigators and FBI agents arrested Nekima Levy Armstrong who played a key role in orchestrating the Church Riots in St. Paul, Minnesota. She is being charged with a federal crime under 18 USC 241. Religious freedom is the bedrock of the United States -… pic.twitter.com/LHh994fXf3 — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) January 22, 2026

La aproximativ o jumătate de oră mai târziu, Casa Albă a publicat aceeași fotografie, însă într-o versiune modificată, în care Armstrong apare plângând, cu gura deschisă și fruntea încrețită. Casa Albă nu a menționat că imaginea a fost modificată digital.

Walter Scheirer, de la Universitatea Notre-Dame, a declarat pentru AFP că astfel de imagini editate au devenit tot mai folosite în politică. „Ele sunt folosite frecvent pentru a umili figuri ale opoziției sau pentru a formula declarații politice extreme, care găsesc ecou în rândul unei baze electorale”, a explicat Scheirer.

De la revenirea la Casa Albă, Donald Trump a intensificat utilizarea de imagini modificate sau generate de inteligența artificială pe Truth Social și pe alte platforme.