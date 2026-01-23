Prima pagină » Știri externe » Casa Albă a publicat o imagine modificată digital a unei femei arestate după un protest împotriva ICE

Casa Albă a publicat o imagine modificată digital a unei femei arestate după un protest împotriva ICE

Casa Albă a publicat o imagine modificată digital a unei femei arestate joi, astfel încât să pară că aceasta plângea.
Casa Albă a publicat o imagine modificată digital a unei femei arestate după un protest împotriva ICE
Iulian Moşneagu
23 ian. 2026, 12:34, Știri externe

Casa Albă a publicat pe platforma X o fotografie retușată a unei manifestante arestate în Minnesota, în care chipul acesteia este inundat de lacrimi, fără a preciza că imaginea a fost modificată, scrie Le Figaro.

Fotografia în cauză, care o arată pe Nekima Levy Armstrong, prezentată de Casa Albă drept o „agitatoare de extremă stângă”, este un exemplu al modului în care administrația președintelui Donald Trump utilizează tot mai des imagini modificate sau generate de inteligența artificială în comunicarea politică.

Nekima Levy Armstrong a fost arestată după ce a participat la un protest împotriva Serviciului pentru Imigrare și Vamă al SUA (ICE), în Minnesota.

Joi dimineață, secretarul pentru securitate internă, Kristi Noem, a publicat pe X o imagine din momentul arestării, în care femeia apare calmă, cu o expresie neutră.

 

La aproximativ o jumătate de oră mai târziu, Casa Albă a publicat aceeași fotografie, însă într-o versiune modificată, în care Armstrong apare plângând, cu gura deschisă și fruntea încrețită. Casa Albă nu a menționat că imaginea a fost modificată digital.

Walter Scheirer, de la Universitatea Notre-Dame, a declarat pentru AFP că astfel de imagini editate au devenit tot mai folosite în politică. „Ele sunt folosite frecvent pentru a umili figuri ale opoziției sau pentru a formula declarații politice extreme, care găsesc ecou în rândul unei baze electorale”, a explicat Scheirer.

De la revenirea la Casa Albă, Donald Trump a intensificat utilizarea de imagini modificate sau generate de inteligența artificială pe Truth Social și pe alte platforme.

Recomandarea video

EXCLUSIV Activitatea procurorilor, îngreunată de CSM, care le-a restricționat accesul în aplicația informatică a instanțelor / Procurorii trebuie să ceară un cod de acces pentru fiecare dosar în parte
G4Media
Lovitura fatală a lui Bolojan. Românii pot rămâne mai ușor fără case din cauza noii legi a impozitării. Economist: Nu știu cât e de legal/Statul va vinde datoriile direct la firmele de recuperare
Gandul
Vortexul polar aduce un episod de iarnă extremă. Unul dintre cele mai dure episode de iarnă pentru planetă
Cancan
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport
Dezmățul financiar din primăriile României. Cazul angajatei căreia administrația comunală i-a plătit salariul de două ori, plus datoriile personale
Libertatea
Zodia care suferă de burnout în februarie 2026, potrivit celebrei Neti Sandu de la Pro TV
CSID
Oficiali în „camionete”: Achiziția de 2 milioane de lei a Guvernului Bolojan
Promotor