Nicușor Dan: Coaliția funcționează mai bine decât percepția. Ce spune despre buget?

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că, în ciuda percepției publice privind tensiunile din coaliția de guvernare, aceasta funcționează „mai bine decât pare”.
12 feb. 2026, 21:32, Politic

Nicușor Dan a afirmat că este preocupat de bugetul pe 2026 și că se va implica în discuții atunci când acestea vor începe efectiv, chiar dacă nu mai dispune, ca în trecut, de toate informațiile punctuale privind construcția bugetară.

„Problema bugetului pe 2026 este foarte importantă și, în momentul în care discuțiile o să înceapă, o să fiu și eu implicat”, a spus președintele.

Șeful statului a precizat că are întâlniri frecvente cu liderii coaliției, atât individual, cât și, la nevoie, în grup, și a respins ideea unei disfuncționalități majore în interiorul coaliției de guvernare.

„Dincolo de atacurile continue între părți și de percepția că această coaliție este în mare suferință, eu cred că, în realitate, în modul în care ei funcționează și ajung să aibă aceleași opinii pe actele normative pe care și le asumă, această coaliție funcționează mai bine decât percepția”, a declarat Nicușor Dan.

Referindu-se la întârzierea bugetului, președintele a spus că ar fi fost ideal ca acesta să fie adoptat înainte de 1 ianuarie, pentru a transmite un semnal de predictibilitate piețelor financiare, dar a subliniat că procesul este în desfășurare.

„Ministrul de Finanțe s-a întâlnit cu toate instituțiile reprezentative, au discutat pe o anvelopă pe fiecare instituție, iar săptămâna viitoare vor începe discuțiile tehnice”, a explicat el.

Nicușor Dan a estimat că bugetul ar putea fi finalizat în două-trei săptămâni și a arătat că, din perspectiva investitorilor, cel mai important semnal a fost reducerea deficitului bugetar.

„Mesajul cel mai bun pentru investitori este că, în loc de 9,5%, am avut un deficit de 7,6%. Dacă ne uităm doar la această parte, este un mesaj foarte bun”, a spus președintele.

