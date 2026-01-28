Pistol cu gaze, descoperit de polițiștii de frontieră din Giurgiu, în portbagajul mașinii unui cetățean bulgar

Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au anunțat că au descoperit, în portbagajul unui autoturism condus de către un cetățean bulgar, un pistol cu gaz și cartușe, pentru care bărbatul nu deținea documente legale.

„În data de 27.01.2026, în jurul orei 11.30, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu și Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu aflați în zona DN5 au oprit pentru control un mijloc de transport înmatriculat în Germania. Acesta era condus de către un cetățean bulgar, în vârstă de 47 de ani și se deplasa pe ruta Bulgaria – România.

Cu ocazia efectuării controlului asupra mijlocului de transport, în portbagaj, a fost descoperit un pistol cu gaz și mai multe cartușe, pentru care șoferul nu a putut prezenta documente legale”, se arată într-n comunicat de presă al Poliției de Frontieră.

Polițiștii de frontieră giurgiuveni au fost întocmit dosar penal pentru infracțiuea de nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Pistolul și muniția descoperite au fost ridicate în vederea cercetărilor.