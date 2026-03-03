Trafic îngreunat pe Podul Prieteniei. Un autocamion a luat foc

„La data de 3 martie a.c., ora 07.45, pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, pe sensul de mers către Republica Bulgaria, un autocamion a luat foc”, informează IPJ Giurgiu.

Momentan, se circulă alternativ pe o singură bandă, până la eliberarea drumului.

Accidentul s-a petrecut de dimineață, la ora 07:45.

La fața locului, numărul de polițiști rutieri și polițiști de frontieră, în vederea prevenirii blocajelor și asigurării unei fluențe a circulației.

Potrivit centrului Infotrafic, pe DN 5, Podul Giurgiu-Ruse, județul Giurgiu, a izbucnit un incendiu la nivelul unui autocamion aflat în deplasare, care nu avea încărcătură periculoasă. Șoferul a ieșit singur din camion. Acesta nu era rănit. Incendiul a fost stins, însă camionul a rămas pe drum, pe sensul de mers înspre Ruse.

ISU Giurgiu anunță că șoferul autotrenului și alți conducători auto aflați în zonă au intervenit cu stingătoare, reușind să localizeze incendiul.

În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că focul s-a manifestat între cabină și remorcă, la cutia de control a sistemului de încălzire. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost scurtcircuitul.

Se estimează reluarea circulației după ora 9:00.