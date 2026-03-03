Prima pagină » Social » Trafic îngreunat pe Podul Prieteniei. Un autocamion a luat foc

Trafic îngreunat pe Podul Prieteniei. Un autocamion a luat foc

Pe podul Giurgiu-Ruse, pe sensul de mers spre Bulgaria un autocamion a luat foc, marți, anunță IPJ Giurgiu.
Trafic îngreunat pe Podul Prieteniei. Un autocamion a luat foc
sursa foto: pixabay
Daiana Rob
03 mart. 2026, 08:54, Social

„La data de 3 martie a.c., ora 07.45, pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, pe sensul de mers către Republica Bulgaria, un autocamion a luat foc”, informează IPJ Giurgiu.

Momentan, se circulă alternativ pe o singură bandă, până la eliberarea drumului.

Accidentul s-a petrecut de dimineață, la ora 07:45.

La fața locului, numărul de polițiști rutieri și polițiști de frontieră, în vederea prevenirii blocajelor și asigurării unei fluențe a circulației.

Potrivit centrului Infotrafic, pe DN 5, Podul Giurgiu-Ruse, județul Giurgiu, a izbucnit un incendiu la nivelul unui autocamion aflat în deplasare, care nu avea încărcătură periculoasă. Șoferul a ieșit singur din camion. Acesta nu era rănit. Incendiul a fost stins, însă camionul a rămas pe drum, pe sensul de mers înspre Ruse.

ISU Giurgiu anunță că șoferul autotrenului și alți conducători auto aflați în zonă au intervenit cu stingătoare, reușind să localizeze incendiul.

În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că focul s-a manifestat între cabină și remorcă, la cutia de control a sistemului de încălzire. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost scurtcircuitul.

Se estimează reluarea circulației după ora 9:00.

Recomandarea video

Protest în fața Ambasadei Rusiei la București, organizat luni de „Lupii Tricolori” / Vocea cunoscută a organizației este bărbatul care a proiectat mesajul „Marș la Moscova”, în timpul protestului extremiștilor din 15 ianuarie / Cum se definește grupul
G4Media
Iran, țară cu regim teocratic, aflată în plin război cu SUA, are 6 universități în top 1.000 Shanghai. România, în democrație, are 0
Gandul
Explozie în Sectorul 6 al Capitalei. O persoană a murit în urma incendiului produs de deflagrație
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport
Medvedev amenință cu al Treilea Război Mondial dacă Trump „își continuă cursul nebunesc”
Libertatea
Paște 2026! Câte zile libere vor avea românii. Calendarul complet al minivacanței din aprilie
CSID
Limuzina primită de Ceaușescu de la ultimul Șah al Iranului, vândută cu o sumă record. Cum arată și ce dotări are
Promotor