Restricții de trafic pentru camioane pe două drumuri naționale din Bulgaria

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu a fost anunțat că autoritățile bulgare au decis închiderea traficului pentru vehiculele de transport marfă cu masa maximă autorizată mai mare de 12,5 tone pe drumurile naționale Ruse – Byala și Ruse – Razgrad.

Astfel, camioanele sunt oprite la ieșirea din Ruse și nu pot continua deplasarea pe aceste rute până la ridicarea restricțiilor.

Autoturismele pot circula în continuare, însă șoferii sunt rugați să manifeste prudență sporită, să folosească echipamente de iarnă corespunzătoare și să respecte semnalizarea rutieră.