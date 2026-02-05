Prima pagină » Știri externe » Bulgaria avansează în tranziția la euro și începe producția primelor bancnote

Bulgaria avansează în tranziția la euro și începe producția primelor bancnote

Bulgaria face pași importanți în tranziția la euro, marcând un moment esențial în procesul de adoptare a monedei unice europene.
Bulgaria avansează în tranziția la euro și începe producția primelor bancnote
Sursa Foto: AI
Andrei Rachieru
05 feb. 2026, 09:39, Economic

Primele bancnote euro destinate Bulgariei au intrat în circulație la începutul anului 2026, fiind livrate prin intermediul Eurosistemului, în limitele cotei stabilite de Banca Centrală Europeană (BCE).

Anunțul a fost făcut de Iliya Lingorski, membru al Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a Bulgariei (BNB), potrivit agenției Novinite.

Odată cu avansarea procesului de tranziție la euro, autoritățile monetare au demarat retragerea definitivă a monedei naționale, leva. La 1 februarie 2026, leva a fost retrasă oficial din circulație, după o perioadă de tranziție în luna ianuarie, în care cetățenii au putut utiliza simultan leva și euro. În paralel, Banca Națională a Bulgariei a început distrugerea vechilor monede leva prin topire.

Volumul total de monede retras este considerabil, depășind 10.527 de tone. Până la finalul lunii ianuarie, peste 3,3 miliarde de monede, de diferite valori nominale, au fost colectate din circulație.

Schimbul levalei rămâne posibil pe termen nelimitat

Reprezentanții Băncii Naționale a Bulgariei au subliniat că populația nu trebuie să se grăbească în ceea ce privește schimbarea monedelor leva rămase. Tranziția la euro se desfășoară într-un cadru flexibil, care protejează cetățenii. Schimbul levalei la BNB va fi posibil pe termen nelimitat și fără comisioane, în timp ce băncile comerciale vor accepta schimbul până la data de 30 iunie 2026.

„Chiar dacă cineva descoperă după un deceniu monede leva, BNB le va schimba gratuit”, a declarat Iliya Lingorski, oferind asigurări privind stabilitatea și transparența procesului.

Odată cu acest pas, Bulgaria se apropie de nucleul zonei euro. În prezent, statele membre ale Uniunii Europene care nu au adoptat încă moneda unică sunt România, Polonia, Cehia, Ungaria, Suedia și Danemarca.

Recomandarea video

Proiect controversat pentru modificarea Legii Academiei: tun imobiliar și un nou mandat pentru președintele Ion Aurel Pop, deși nu mai are dreptul
G4Media
Antena 1, acuzată că a "regizat" Power Couple. Detaliul observat de telespectatori în timpul eliminării de azi-noapte: "Dani Oțil ajută familia Zmărăndescu"
Gandul
Cum au fost umiliți de un polițist Ruxandra Luca și iubitul: 'A, deci sunteti concubina dânsului'
Cancan
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Prosport
A stat trei luni în izolare totală și a fost forțată să privească torturarea fratelui său. „Aveam sentimentul că eram îngropată de vie”
Libertatea
Electrocasnicul care îți poate „înghiți” banii de curent. Ce aparat consumă cel mai mult și cât plătești în plus
CSID
Prim contact cu noile modele din gama actualizată Dacia 2026. ProMotor, prezent la testele internaționale de la Nisa
Promotor