Prima pagină » Politic » Florin Cîțu: „Ajustarea bugetară abia începe. Măsurile socialiste au afectat economia mai grav decât pandemia”

Florin Cîțu: „Ajustarea bugetară abia începe. Măsurile socialiste au afectat economia mai grav decât pandemia”

Fostul premier Florin Cîțu susține că politicile economice adoptate de actuala guvernare au un impact negativ major asupra economiei României, depășind ca efecte chiar perioada pandemiei.
Florin Cîțu: „Ajustarea bugetară abia începe. Măsurile socialiste au afectat economia mai grav decât pandemia”
Andrei Rachieru
05 feb. 2026, 11:03, Economic

Într-o postare publicată pe Facebook, acesta afirmă că datele recente privind consumul confirmă degradarea situației economice.

Potrivit lui Cîțu, Institutul Național de Statistică a publicat date care arată că, în luna decembrie, România a înregistrat a cincea lună consecutivă de scădere a consumului. Fostul premier compară situația actuală cu anul 2020, când, în contextul pandemiei, au existat doar două luni de scădere a consumului.

În opinia sa, această evoluție demonstrează că măsurile economice introduse în perioada 2022–2026 sunt mai nocive decât restricțiile generate de criza sanitară.

„Până nu eliminăm toate măsurile socialiste introduse în perioada 2022–2026, nu avem cum să ne relansăm”, afirmă Florin Cîțu, susținând că actualul cadru fiscal și bugetar sufocă economia și blochează revenirea consumului.

Fostul premier critică și mesajele recente ale actualului prim-ministru privind încheierea procesului de ajustare bugetară. Cîțu cataloghează drept „foarte ciudată” declarația conform căreia ajustarea s-ar fi încheiat, în condițiile în care, spune el, în 2025 economia a fost „distrusă” pentru o reducere a deficitului de doar 6 miliarde de lei.

În acest context, Florin Cîțu avertizează că presiunea asupra economiei va continua.

„În 2026 trebuie să mai scadă cu aproximativ 16 miliarde lei, conform țintelor anunțate. Eu zic că ajustarea abia începe”, a mai transmis fostul premier, precizând că va reveni asupra subiectului după publicarea proiectului de buget.

Recomandarea video

Proiect controversat pentru modificarea Legii Academiei: tun imobiliar și un nou mandat pentru președintele Ion Aurel Pop, deși nu mai are dreptul
G4Media
Antena 1, acuzată că a "regizat" Power Couple. Detaliul observat de telespectatori în timpul eliminării de azi-noapte: "Dani Oțil ajută familia Zmărăndescu"
Gandul
Cum au fost umiliți de un polițist Ruxandra Luca și iubitul: 'A, deci sunteti concubina dânsului'
Cancan
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Prosport
A stat trei luni în izolare totală și a fost forțată să privească torturarea fratelui său. „Aveam sentimentul că eram îngropată de vie”
Libertatea
Electrocasnicul care îți poate „înghiți” banii de curent. Ce aparat consumă cel mai mult și cât plătești în plus
CSID
Prim contact cu noile modele din gama actualizată Dacia 2026. ProMotor, prezent la testele internaționale de la Nisa
Promotor