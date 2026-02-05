Florin Cîțu: „Ajustarea bugetară abia începe. Măsurile socialiste au afectat economia mai grav decât pandemia”

Într-o postare publicată pe Facebook, acesta afirmă că datele recente privind consumul confirmă degradarea situației economice.

Potrivit lui Cîțu, Institutul Național de Statistică a publicat date care arată că, în luna decembrie, România a înregistrat a cincea lună consecutivă de scădere a consumului. Fostul premier compară situația actuală cu anul 2020, când, în contextul pandemiei, au existat doar două luni de scădere a consumului.

În opinia sa, această evoluție demonstrează că măsurile economice introduse în perioada 2022–2026 sunt mai nocive decât restricțiile generate de criza sanitară.

„Până nu eliminăm toate măsurile socialiste introduse în perioada 2022–2026, nu avem cum să ne relansăm”, afirmă Florin Cîțu, susținând că actualul cadru fiscal și bugetar sufocă economia și blochează revenirea consumului.

Fostul premier critică și mesajele recente ale actualului prim-ministru privind încheierea procesului de ajustare bugetară. Cîțu cataloghează drept „foarte ciudată” declarația conform căreia ajustarea s-ar fi încheiat, în condițiile în care, spune el, în 2025 economia a fost „distrusă” pentru o reducere a deficitului de doar 6 miliarde de lei.

În acest context, Florin Cîțu avertizează că presiunea asupra economiei va continua.

„În 2026 trebuie să mai scadă cu aproximativ 16 miliarde lei, conform țintelor anunțate. Eu zic că ajustarea abia începe”, a mai transmis fostul premier, precizând că va reveni asupra subiectului după publicarea proiectului de buget.