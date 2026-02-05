Prima pagină » Economic » Anunț important. SUA anunță că vrea să coopereze cu România în ceea ce privește mineralele critice

Anunț important. SUA anunță că vrea să coopereze cu România în ceea ce privește mineralele critice

SUA a anunțat că vrea să coopereze cu România în ceea ce privește mineralele critice. Anunțul a fost făcut joi prin intermediul Ambasadei SUA la București.
Anunț important. SUA anunță că vrea să coopereze cu România în ceea ce privește mineralele critice
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
05 feb. 2026, 12:13, Economic

Reprezentanții Ambasadei SUA de la București au publicat un mesaj pe pagina de Facebook. Ei susțin că vor să colaboreze cu România în ceea ce privește consolidarea sectorului.

Colaborarea se referă la lanțurile de aprovizionare. Americanii subliniază importanța mineralelor critice pentru economie.

„Statele Unite și țările care au participat la reuniunea ministerială privind mineralele critice, inclusiv România, subliniază că lanțurile de aprovizionare sigure și fiabile cu minerale critice sunt esențiale pentru securitatea economică și națională comună și își reafirmă angajamentul de a coopera pentru consolidarea acestui sector strategic”, au transmis reprezentanții Ambasadei SUA.

Reuniunea a avut loc la Washington, SUA.

Recomandarea video

BREAKING Oligarhul moldovean Ilan Șor joacă un rol-cheie într-o afacere prin care Rusia fentează sancțiunile internaționale. Rețeaua A7, o afacere de 98 de miliarde de dolari
G4Media
Antena 1, acuzată că a "regizat" Power Couple. Detaliul observat de telespectatori în timpul eliminării de azi-noapte: "Dani Oțil ajută familia Zmărăndescu"
Gandul
Ruxandra Luca s-a autodenunțat! Adevărul despre relația ascunsă cu medicul: durează de aproape 7 luni
Cancan
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Îmi place să văd fotografiate lucruri de genul ăsta”
Prosport
Dorin Dumitran, profiler al Poliției Române, despre copiii care ucid: „Ei se modelează, aproape definitiv, prin contactul cu cei de aceeaşi vârstă, cu cei din jurul lor, cu cei din comunitatea apropiată sau extinsă”
Libertatea
Cei 2.000.000 de pensionari din România care primesc 150 lei în plus la pensie, în fiecare lună. Cine se încadrează
CSID
Prim contact cu noile modele din gama actualizată Dacia 2026. ProMotor, prezent la testele internaționale de la Nisa
Promotor