Anunț important. SUA anunță că vrea să coopereze cu România în ceea ce privește mineralele critice

Reprezentanții Ambasadei SUA de la București au publicat un mesaj pe pagina de Facebook. Ei susțin că vor să colaboreze cu România în ceea ce privește consolidarea sectorului.

Colaborarea se referă la lanțurile de aprovizionare. Americanii subliniază importanța mineralelor critice pentru economie.

„Statele Unite și țările care au participat la reuniunea ministerială privind mineralele critice, inclusiv România, subliniază că lanțurile de aprovizionare sigure și fiabile cu minerale critice sunt esențiale pentru securitatea economică și națională comună și își reafirmă angajamentul de a coopera pentru consolidarea acestui sector strategic”, au transmis reprezentanții Ambasadei SUA.

Reuniunea a avut loc la Washington, SUA.