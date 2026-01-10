Steagul Republicii Islamice Iran, dat jos de pe ambasada Iranului de la Londra de către un protestatar

Incidentul a avut loc sâmbătă, în timpul unui protest antiguvernamental desfășurat în fața ambasadei Iranului.

Din imaginile publicate pe rețelele de socializare se poate observa cum un protestatar s-a urcat pe balconul clădirii și înlocuiește steagul oficial al Iranului cu steagul folosit de monarhia Pahlavi înainte de revoluția islamică.

În urma incidentului, ambasada Iranului a publicat pe platforma X o fotografie cu drapelul oficial arborat din nou, însoțită de mesajul „Steagul Iranului flutură sus”.

Poliția Metropolitană londoneză a anunțat că la protest au participat între 500 și 1.000 de persoane și două persoane au fost arestate. O persoană este acuzată de încălcare a proprietății și lovirea unui lucrător din serviciile de urgență, iar cealaltă este acuzată tot de încălcare a proprietății.

Proteste similare împotriva regimului islamic au avut loc în fața mai multor ambasade ale Iranului din întreaga lume. La Berlin, sute de manifestanți au mărșăluit purtând steagul imperial iranian și imagini ale prințului moștenitor exilat Reza Pahlavi.

De la finalul lunii decembrie, cetățenii iranieni protestează. Inițial, manifestațiile au fost cauzate de prăbușirea monedei naționale și creșterea costului vieții, dar s-au extins rapid în întreaga țară, reflectând critici mai largi la adresa regimului religios.