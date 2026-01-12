Fiul fostului monarh al Iranului face apel la forțele de securitate să „se alăture poporului”

Prințul moștenitor, aflat în exil s-a adresat militarilor și membrilor forțelor de securitate și le-a cerut să treacă de partea poporului. „ Angajații instituțiilor publice, precum și membrii forțelor armate și de securitate, au de făcut o alegere: să fie alături de popor și să devină aliați ai națiunii sau să devină complici cu ucigașii poporului – și să suporte rușinea și condamnarea veșnică a națiunii”, a scris Reza Pahlavi pe contul său X, potrivit Le Figaro.

Adresându-se cetățenilor iranieni „din afara Iranului”, el a subliniat că „toate ambasadele și consulatele iraniene aparțin poporului iranian”, cerând ca acestea „să fie împodobite cu steagul național al Iranului”, referindu-se la steagul folosit de fosta monarhie iraniană răsturnată de Revoluția Islamică din 1979 și înlocuită cu Republica Islamică.

Sâmbătă, la Londra, sute de oameni au manifestat în fața ambasadei Iranului, iar un bărbat a reușit să se urce pe balconul clădirii pentru a înlocui pentru scurt timp steagul Republicii Islamice cu un steag din vremea monarhiei.