Prima pagină » Știri externe » Fiul fostului monarh al Iranului face apel la forțele de securitate să „se alăture poporului”

Fiul fostului monarh al Iranului face apel la forțele de securitate să „se alăture poporului”

Reza Pahlavi, fiul fostului șah al Iranului și o figură importantă a opoziției iraniene aflată în exil în Statele Unite, a făcut duminică apel la forțele de securitate iraniene să „se alăture poporului” în timp ce guvernul încearcă să suprime o mișcare de protest amplă.
Fiul fostului monarh al Iranului face apel la forțele de securitate să „se alăture poporului”
Sursa foto: Hepta
Laurentiu Marinov
12 ian. 2026, 06:48, Știri externe

Prințul moștenitor, aflat în exil s-a adresat militarilor și membrilor forțelor de securitate și le-a cerut să treacă de partea poporului. „ Angajații instituțiilor publice, precum și membrii forțelor armate și de securitate, au de făcut o alegere: să fie alături de popor și să devină aliați ai națiunii sau să devină complici cu ucigașii poporului – și să suporte rușinea și condamnarea veșnică a națiunii”, a scris Reza Pahlavi pe contul său X, potrivit Le Figaro.

Adresându-se cetățenilor iranieni „din afara Iranului”, el a subliniat că „toate ambasadele și consulatele iraniene aparțin poporului iranian”, cerând ca acestea „să fie împodobite cu steagul național al Iranului”, referindu-se la steagul folosit de fosta monarhie iraniană răsturnată de Revoluția Islamică din 1979 și înlocuită cu Republica Islamică.

Sâmbătă, la Londra, sute de oameni au manifestat în fața ambasadei Iranului, iar un bărbat a reușit să se urce pe balconul clădirii pentru a înlocui pentru scurt timp steagul Republicii Islamice cu un steag din vremea monarhiei.

Recomandarea video

ANALIZĂ Trei ani în fruntea DNA, bile negre, bile albe / EXCLUSIV Șeful DNA, Marius Voineag: Am făcut dosarele Coldea, Iulian Dumitrescu, Buzatu, Piedone
G4Media
Haosul impozitării lui Bolojan se generalizează. Un bucureștean are de plătit un impozit de 300 ori mai mare, altul de 170 ori mai mare. Revolte la ghișeu
Gandul
Fenomene meteo foarte periculoase în Capitală. Bucureștenii, sfătuiți să evite deplasările în aceste zile, potrivit meteorologilor Accuweather
Cancan
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Prosport
Cum justifică Guvernul majorarea impozitelor pe proprietate: „Se impunea”. Mize de miliarde și presiunea PNRR. Ce ne așteaptă de la 1 ianuarie 2027
Libertatea
Tabel bani 2026 | Cum stai cu banii anul acesta, în funcție de zodie. Cine se îmbogățește și cine sărăcește
CSID
Cum ar putea arăta Dacia C-Neo: spaniolii publică primele randări ale noului break
Promotor