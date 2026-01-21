Ministrul de Externe al Iranului lansează amenințări directe la adresa SUA, în timp ce Teheranul se confruntă cu proteste

Comentariile Ministrului de Externe iranian, căruia invitația la Forumul Economic Mondial din Davos i-a fost revocată din cauza represaliilor sângeroase ale protestelor, vin în contextul în care un grup de portavioane ale SUA se îndreaptă spre vest, din Asia spre orientul mijlociu, potrivit Associated Press.

Amenințările au fost făcute tocmai într-un articol de opinie publicat în Wall Street Journal. În cadrul materialului, ministrul iranian al Externelor a susținut că „faza violentă a tulburărilor a durat mai puțin de 72 de ore” și a încercat din nou să dea vina pe demonstranții înarmați pentru violențe.

Videoclipurile din Iran care au fost publicate, în ciuda blocării accesului la internet, par să arate că Securitatea a folosit, în repetate rânduri, focuri de armă pentru a ținti în protestatarii neînarmați, lucru pe care Araghchi nu l-a menționat.

Amenințările directe, publicate în Wall Street Journal

În articolul său de opinie, ministrul de Externe al Iranului a precizat:

„Spre deosebire de reținerea de care a dat dovadă Iranul în iunie 2025, forțele noastre armate puternice nu vor ezita să riposteze cu toate mijloacele de care dispunem dacă vom fi din nou atacați”, a scris Araghchi, referindu-se la războiul de 12 zile declanșat de Israel împotriva Iranului în iunie.

„Nu este o amenințare, ci o realitate pe care simt nevoia să o transmit în mod explicit, deoarece, în calitate de diplomat și veteran, detest războiul”, a continuat el.

Ministrul de Externe de la Teheran a mai adăugat: „O confruntare totală va fi cu siguranță feroce și se va prelungi mult mai mult decât scenariile fanteziste pe care Israelul și reprezentanții săi încearcă să le vândă Casei Albe. Cu siguranță va cuprinde întreaga regiune și va avea un impact asupra oamenilor obișnuiți din întreaga lume”, a declarat el.

Rachetele iraniene cu rază scurtă, o amenințare pentru regiune

Comentariile oficialului de la Teheran se referă probabil la rachetele iraniene cu rază scurtă și medie de acțiune. Republica Islamică s-a bazat pe rachete balistice pentru a ataca Israelul în război și a lăsat nefolosită rezerva sa de rachete, care ar putea fi lansate pentru a ataca bazele și interesele americane din Golful Persic.

Țările din Orientul Mijlociu, în special diplomații din țările arabe din Golf, l-au îndemnat pe Trump, prin presiuni, să nu atace. Săptămâna trecută, Iranul și-a închis spațiul aerian, probabil în anticiparea unui atac.

Portavionul SUA, aflat în Oceanul Indian

USS Abraham Lincoln, portavionul cu propulsie nucleară a SUA, care se afla în Marea Chinei de Sud în ultimele zile, a trecut, marți, prin strâmtoarea Malacca, care maritimă care leagă Marea Chinei de Sud de Oceanul Indian, potrivit datelor de urmărire a navelor.

Un oficial al Marinei SUA, care a vorbit sub condiția anonimatului, a declarat că portavionul și cele trei distrugătoare care îl însoțeau se îndreptau spre vest.

Deși oficialii navali și alți oficiali din domeniul apărării nu au confirmat că grupul de atac al portavionului se îndreaptă spre Orientul Mijlociu, direcția și poziția sa actuală în Oceanul Indian indică faptul că se află la doar câteva zile distanță de regiune.

Între timp, fotografiile militare publicate în ultimele zile au arătat sosirea avioanelor SUA F-15E Strike Eagles în Orientul Mijlociu și deplasarea forțelor militare cu un sistem de rachete HIMARS, de tipul celui utilizat cu mare succes de Ucraina după invazia rusă în 2022.

În ceea ce privește protestele din Iran, numărul morților a ajuns la cel puțin 4.519, iar peste 26.300 de civili au fost arestați, potrivit agenției americane de știri Human Rights Activists.