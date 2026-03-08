Ministrul de externe al Iranului îi răspunde lui Trump: Dacă dorește o escaladare, „asta va primi”

Abbas Araghchi, ministrul iranian de Externe, și-a reînnoit avertismentul privind represaliile împotriva SUA, afirmând, într-o postare pe X, că dacă Donald Trump dorește escaladarea situației, asta este ceea „ce va obține”.

„Dacă Trump dorește escaladarea, aceasta este exact ceea ce forțele noastre armate puternice au pregătit de mult timp și ceea ce va obține”, a spus ministrul iranian pe X.

President Pezeshkian expressed openness to de-escalation within our region-provided that our neighbors’ airspace, territory, and waters are not used to attack the Iranian People. Gesture to our neighbors was almost immediately killed by President Trump. My statement: pic.twitter.com/tnyCWTTqaj — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 7, 2026

„Deschiderea Teheranului față de o dezescaladare în regiunea noastră, cu condiția ca spațiul aerian, teritoriul și apele vecinilor noștri să nu fie folosite pentru a ataca poporul iranian, a fost aproape imediat distrusă de interpretarea eronată a președintelui Trump asupra capacităților, determinării și intențiilor noastre”, a adăugat Araghchi în cadrul postării.

Acesta l-a acuzat pe Trump de posibilitatea intensificării luptelor, afirmând în postarea sa că „responsabilitatea pentru orice intensificare a exercițiului de autoapărare al Iranului va reveni în totalitate administrației americane”, potrivit POLITICO.

Reacția ministrului iranian vine după ce sâmbătă, președintele american Donald Trump a avertizat că „Iranul va fi lovit foarte tare”, criticând „comportamentul său necorespunzător”.

Conflictul din Orientul Mijlociu a intrat în cea de-a noua zi. Armata israeliană a anunțat că a început următoarea etapă a operațiunii din Iran, atacând obiectivele de producție. Principalele evenimente de peste zi pot fi citite, pe larg, AICI.