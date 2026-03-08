Prima pagină » Știri externe » Ministrul de externe al Iranului îi răspunde lui Trump: Dacă dorește o escaladare, „asta va primi”

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, i-a transmis președintelui american Donald Trump că dacă el „dorește o escaladare”, asta va primi. Reacția vine în contextul în care tensiunile din Orientul Mijlociu rămân ridicate la o săptămână după atacurile SUA-Israel împotriva Iranului.
Mediafax Foto. Imagine cu caracter ilustrativ
Diana Nunuț
08 mart. 2026, 16:07, Știri externe

Abbas Araghchi, ministrul iranian de Externe, și-a reînnoit avertismentul privind represaliile împotriva SUA, afirmând, într-o postare pe X, că dacă Donald Trump dorește escaladarea situației, asta este ceea „ce va obține”.

„Dacă Trump dorește escaladarea, aceasta este exact ceea ce forțele noastre armate puternice au pregătit de mult timp și ceea ce va obține”, a spus ministrul iranian pe X.

„Deschiderea Teheranului față de o dezescaladare în regiunea noastră, cu condiția ca spațiul aerian, teritoriul și apele vecinilor noștri să nu fie folosite pentru a ataca poporul iranian, a fost aproape imediat distrusă de interpretarea eronată a președintelui Trump asupra capacităților, determinării și intențiilor noastre”, a adăugat Araghchi în cadrul postării.

Acesta l-a acuzat pe Trump de posibilitatea intensificării luptelor, afirmând în postarea sa că „responsabilitatea pentru orice intensificare a exercițiului de autoapărare al Iranului va reveni în totalitate administrației americane”, potrivit POLITICO.

Reacția ministrului iranian vine după ce sâmbătă, președintele american Donald Trump a avertizat că „Iranul va fi lovit foarte tare”, criticând „comportamentul său necorespunzător”.

Conflictul din Orientul Mijlociu a intrat în cea de-a noua zi. Armata israeliană a anunțat că a început următoarea etapă a operațiunii din Iran, atacând obiectivele de producție. Principalele evenimente de peste zi pot fi citite, pe larg, AICI.

