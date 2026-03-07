Ministrul de externe iranian îl acuză pe Netanyahu că l-a atras pe Trump în „războaiele Israelului”

Ministrul de externe al Iranului a transmis sâmbătă un mesaj după declarațiile recente ale liderilor americani, în contextul tensiunilor tot mai mari din Orientul Mijlociu, scrie The Guardian.

Acesta susține că președintele Donald Trump a interpretat greșit mesajul transmis de președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, referitor la relațiile cu statele din Golf și reducerea tensiunilor din acea zonă.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, ministrul iranian Abbas Araghchi a afirmat că declarațiile liderului iranian au fost înțelese eronat.

Potrivit lui, președintele Pezeshkian a transmis un semnal de deschidere către statele vecine și a promis că Iranul nu va lansa atacuri asupra acestora. Ar exista, de fapt, o singură condiție, mai exact, că teritoriul, spațiul aerian sau apele acestor state să nu fie utilizate pentru operațiuni militare împotriva Iranului.

Oficialul iranian a criticat modul în care Donald Trump a interpretat aceste declarații și a spus că orice escaladare a conflictului va primi un răspuns din partea armatei iraniene.

„Deschiderea președintelui Pezeshkian față de dezescaladarea în regiunea noastră – cu condiția ca spațiul aerian, teritoriul și apele vecinilor noștri să nu fie folosite pentru a ataca poporul iranian – a fost aproape imediat anulată de interpretarea greșită a președintelui Trump a capacităților, determinării și intenției noastre. Dacă domnul Trump dorește o escaladare, este exact ceea ce Puternicele noastre Forțe Armate au fost pregătite de mult timp și ceea ce va obține.”

Ministrul iranian a adăugat că responsabilitatea pentru o eventuală intensificare a conflictului va reveni direct administrației americane.

„Responsabilitatea pentru orice intensificare a exercițiului de autoapărare al Iranului va aparține în mod direct Administrației SUA.”, a scris el.

Abbas Araghchi a criticat și costurile militare ale conflictului. El a afirmat că operațiunile recente au generat cheltuieli uriașe pentru Statele Unite și că vor avea efecte asupra economiei americane.

„Aventura nefericită a domnului Trump de o săptămână a costat deja armata americană 100 de miliarde de dolari, pe lângă viețile tinerilor soldați. Când piețele se vor redeschide, acest cost va crește și va fi transferat direct americanilor obișnuiți de la stațiile de pompare.”

Oficialul iranian a invocat și analiza serviciilor de informații americane.

„Consiliul Național de Informații al domnului Trump, reprezentând contribuția celor 18 agenții de informații ale SUA, a stabilit că războiul împotriva Iranului este destinat eșecului.”

El a afirmat că Iranul a transmis avertismente diplomatice reprezentanților americani și a pus sub semnul întrebării dacă aceste mesaje au ajuns la Donald Trump.

„Poporul american a votat pentru a pune capăt implicării în mlaștinile costisitoare din Orientul Mijlociu. În schimb, au ajuns la o Administrație pe care Netanyahu, după decenii de încercări eșuate, a reușit în cele din urmă să o păcălească pentru a lupta în războaiele Israelului.”, a scris acesta.