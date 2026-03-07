Prima pagină » Știri externe » Turcia avertizează împotriva folosirii kurzilor ca „proxi” în atacuri asupra Iranului

Turcia avertizează că folosirea kurzilor ca intermediar pentru atacuri asupra Iranului ar fi periculoasă și lucrează diplomatic cu liderii kurzi pentru a preveni conflictele.
07 mart. 2026, 22:27, Știri externe

Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, a anunțat că a purtat o convorbire cu secretarul de stat american Marco Rubio, care a spus că un plan prin care forțele kurde iraniene cu sediul în nordul Irakului să atace Iranul „nu a fost intenția lor”.

Vorbind la o conferință de presă la Istanbul, Hakan Fidan a precizat că aceste comentarii au fost făcute în cadrul unei discuții telefonice recente, scrie The Guardian. Totodată, ministrul turc a acuzat Israelul că utilizează grupurile kurde drept „intermediar” în regiune.

Strategiile care „vizează crearea de rivalitate etnică sau a unui conflict etnic în Iran ar fi ceva ce ne opunem, deoarece ar fi cel mai periculos scenariu”, a spus Fidan.

El a mai declarat că Turcia a purtat discuții cu liderii kurzi pentru a împiedica o astfel de „greșeală istorică”.

Ministrul a mai precizat că Turcia a fost implicată într-un „trafic diplomatic intens” pentru a produce o „formulă pentru a pune capăt acestui război”.

