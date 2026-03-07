Turcia avertizează împotriva folosirii kurzilor ca „proxi” în atacuri asupra Iranului

Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, a anunțat că a purtat o convorbire cu secretarul de stat american Marco Rubio, care a spus că un plan prin care forțele kurde iraniene cu sediul în nordul Irakului să atace Iranul „nu a fost intenția lor”.

Vorbind la o conferință de presă la Istanbul, Hakan Fidan a precizat că aceste comentarii au fost făcute în cadrul unei discuții telefonice recente, scrie The Guardian. Totodată, ministrul turc a acuzat Israelul că utilizează grupurile kurde drept „intermediar” în regiune.