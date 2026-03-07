Turcia avertizează împotriva folosirii kurzilor ca „proxi” în atacuri asupra Iranului

Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, a anunțat că a purtat o convorbire cu secretarul de stat american Marco Rubio, care a spus că un plan prin care forțele kurde iraniene cu sediul în nordul Irakului să atace Iranul „nu a fost intenția lor”.
Vorbind la o conferință de presă la Istanbul, Hakan Fidan a precizat că aceste comentarii au fost făcute în cadrul unei discuții telefonice recente, scrie The Guardian. Totodată, ministrul turc a acuzat Israelul că utilizează grupurile kurde drept „intermediar” în regiune.
Strategiile care „vizează crearea de rivalitate etnică sau a unui conflict etnic în Iran ar fi ceva ce ne opunem, deoarece ar fi cel mai periculos scenariu”, a spus Fidan.
El a mai declarat că Turcia a purtat discuții cu liderii kurzi pentru a împiedica o astfel de „greșeală istorică”.
Ministrul a mai precizat că Turcia a fost implicată într-un „trafic diplomatic intens” pentru a produce o „formulă pentru a pune capăt acestui război”.