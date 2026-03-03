Casa Albă sub presiune: votul din Senat ar putea pune limite atacurilor asupra Iranului

Senatul urmează să voteze miercuri o rezoluție care ar putea limita posibilitatea președintelui de a ordona noi atacuri fără acordul legislativului. Potrivit Politico, secretarul de stat Marco Rubio a fost luni pe Capitol Hill pentru a le prezenta liderilor Congresului justificarea administrației privind atacurile asupra Iranului și evaluarea amenințării invocate de Washington.

Marți, el revine alături de secretarul Apărării Pete Hegseth, șeful Statului Major Interarme, generalul Dan Caine, și directorul CIA John Ratcliffe, pentru a susține un briefing extins în fața tuturor membrilor Senatului și Camerei Reprezentanților.

Evaluări contradictorii

Parlamentari din ambele partide spun că administrația nu a oferit suficiente detalii, inclusiv dovezi că Iranul reprezenta o „amenințare iminentă” pentru Statele Unite care să justifice intervenția militară.

Cu o câteva zile înaintea declanșării operațiunii, serviciile de informații americane au transmis că „nu există informații care să indice că Iranul urmărește în acest moment un program de rachete balistice intercontinentale pentru a lovi SUA”. Președintele SUA avertizase asupra unei amenințări considerate apropiate, care ar apărea „în curând”.

Voturi cheie în Senat

Miercuri, Senatul va vota rezoluția depusă de senatorii Tim Kaine (democrat) și Rand Paul (republican), o inițiativă rară susținută de membri ai ambelor partide, care ar împiedica noi atacuri fără aprobarea Congresului. Pentru a fi adoptată, democrații au nevoie de sprijinul a cel puțin cinci republicani.

Sunt urmăriți cu atenție senatorii republicani Todd Young, Lisa Murkowski și Susan Collins, care luna trecută au susținut o inițiativă similară privind Venezuela și nu și-au clarificat poziția în cazul Iranului.

Camera va respinge restricțiile

În Camera Reprezentanților, votul este programat pentru joi. Președintele Camerei, Mike Johnson, a declarat că are suficiente voturi pentru a respinge rezoluția care ar limita posibilitatea președintelui de a ordona noi atacuri asupra Iranului fără acordul Congresului.

„Ideea că am lua comandantului suprem capacitatea de a duce această misiune la bun sfârșit este o perspectivă înfricoșătoare pentru mine”, a declarat Johnson.

Drumul rezoluției în Congres

Pentru ca rezoluția să producă efecte juridice, aceasta trebuie adoptată de ambele camere ale Congresului – Senatul și Camera Reprezentanților. Dacă una dintre camere o respinge, inițiativa nu merge mai departe și nu impune nicio limitare Casei Albe. De asemenea, în cazul în care ar fi aprobată în ambele camere, documentul ar ajunge la președinte, care o poate promulga sau o poate respinge prin veto.

Dispută privind securitatea internă

În paralel, republicanii încearcă să pună presiune pe democrați pentru a debloca finanțarea Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), instituția responsabilă de protecția teritoriului american, controlul frontierelor și combaterea terorismului, invocând riscuri sporite de securitate după loviturile asupra Iranului. Blocajul bugetar durează de 18 zile, pe fondul disputei dintre republicani și democrați privind politica de imigrație și atribuțiile agențiilor federale.