Marco Rubio: Statele Unite nu contestă raportul european privind moartea lui Alexei Navalnîi

„Evident, suntem conștienți de raport. Este un raport îngrijorător. Suntem conștienți de cazul domnului Navalnîi și cu siguranță… nu avem niciun motiv să-l punem la îndoială. Nu îl contestăm. Vom lupta cu aceste țări din cauza lui. Dar a fost raportul lor și l-au publicat”, a declarat Marco Rubio, la o conferință de presă la Bratislava în timpul unei vizite acolo.
Declarațiile au avut loc în capitala Slovaciei, unde secretarul american s-a aflat într-o vizită oficială.
Cinci state europene – Marea Britanie, Franța, Germania, Suedia și Olanda – au acuzat sâmbătă Rusia că l-a otrăvit pe opozantul politic Alexei Navalnîi cu o „toxină rară și letală”, în timpul detenției sale într-o colonie penitenciară din Siberia.