Turcia va sublinia „prioritatea strategică” a securității Mării Negre la întâlnirea Coaliției de Voință din Paris

Emmanuel Macron a convocat marți o reuniune a Coaliției de Voință.

Grupul, condus de Marea Britanie și Franța, include peste 30 de națiuni.

Sursa a declarat că ministrul turc de externe, Hakan Fidan, va participa la reuniune și va reitera poziția Turciei cu privire la necesitatea unor măsuri „orientate spre rezultate” pentru a pune capăt războiului.

Discuțiile de la summitul de la Paris se vor concentra pe articolele dintr-un proiect de plan al SUA pentru a pune capăt războiului, precum și pe garanțiile de securitate pentru Ucraina și rolul pe care îl poate juca Coaliția, a declarat sursa.

Persoana respectivă a spus că Fidan va sublinia rezultatele „concrete” ale celor trei runde anterioare de discuții directe între oficialii ucraineni și ruși la Istanbul, inclusiv schimbul de prizonieri, și va reitera oferta Ankarei de a găzdui o întâlnire a liderilor părților beligerante.

Fidan „va afirma că Turcia consideră menținerea securității în Marea Neagră o prioritate strategică și că reamintește tuturor părților poziția sa în această chestiune”, a spus sursa.

Turcia, membră a NATO, a menținut relații cordiale cu Moscova și Kievul pe tot parcursul războiului. A oferit sprijin militar Ucrainei, dar a refuzat să se alăture sancțiunilor occidentale împotriva Rusiei.

Ankara a avertizat ambele părți împotriva recentei escaladări din Marea Neagră, în urma căreia nave rusești și turcești au fost lovite de drone, iar porturile ucrainene au fost avariate.

Turcia a înregistrat, de asemenea, o serie de drone care au intrat în spațiul său aerian în ultimele săptămâni și a doborât una în apropierea capitalei sale.

Erdogan a declarat săptămâna trecută că va discuta diverse probleme cu președintele american Donald Trump într-o convorbire telefonică luni, inclusiv chestiuni legate de războiul dintre Rusia și Ucraina.