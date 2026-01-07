Premieră la reuniunea aliaților Kievului de la Paris: Washingtonul susține oferirea garanțiilor solide de securitate pentru a proteja Ucraina de Rusia

Statele Unite au susținut, în premieră, o amplă coaliţie a aliaţilor Ucrainei în angajamentul de a oferi garanţii de securitate. Liderii participanți la reuniunea de la Paris de marți au spus că aceste garanții vor include angajamente obligatorii de sprijinire a ţării în cazul în care Rusia va ataca din nou, relatează Reuters.

Acest angajament a fost asumat în cadrul summitului de la Paris al „Coaliției de Voință”, formată în principal din țări europene, cu scopul de a consolida garanţiile oferite Kievul în cazul unui armistiţiu cu Rusia.

La această reuniune de la Paris au participat, spre deosebire de întâlnirile anterioare ale Coaliției, și trimișii SUA Steve Witkoff și Jared Kushner – ginerele președintelui Donald Trump – precum și generalul american cu rangul cel mai înalt din Europa, Alexus Grynkewich. Witkoff, care a condus negocierile cu Rusia, a declarat după summit că Trump „susține cu tărie protocoalele de securitate”, potrivit sursei citate.

„Aceste protocoale de securitate au scopul de a descuraja orice atacuri, orice atacuri viitoare în Ucraina, și, în cazul în care vor avea loc atacuri, au scopul de a apăra, și vor face ambele lucruri. Sunt cele mai puternice pe care le-a văzut cineva vreodată”, a declarat el într-o conferință de presă comună cu liderii din Franța, Germania, Ucraina și Marea Britanie, potrivit The Guardian.

Propunere ca SUA să conducă monitorizarea încetării focului

De asemenea, potrivit unei declarații a Coaliției, aliații vor participa la un mecanism propus de monitorizare și verificare a încetării focului condus de SUA. Acest lucru ar implica probabil drone, senzori și sateliți, nu trupe americane.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a reacționat după această reuniune, spunând că acordurile reprezintă „un semnal despre cât de serios sunt pregătite Europa şi întreaga Coaliţie a celor Dispuşi să lucreze pentru o securitate reală”.

El a adăugat însă că rămâne de stabilit modul în care va funcţiona monitorizarea şi cum va fi sprijinită şi finanţată armata ucraineană.