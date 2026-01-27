SUA condiționează garanțiile de securitate pentru Ucraina de un acord de pace care implică Donbas

Informația a fost publicată marți de Financial Times, care citează opt surse familiarizate cu discuțiile diplomatice, și a fost preluată ulterior de agenția Reuters.

Potrivit publicației, Washingtonul a sugerat, de asemenea, că ar putea furniza Ucrainei armament suplimentar pentru consolidarea armatei în timp de pace, în cazul în care Kievul acceptă retragerea forțelor sale din zonele estice pe care le controlează în prezent. Aceste propuneri ar face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri legate de un posibil acord de pace.

Poziția Kievului

Declarațiile vin în contextul în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat duminică faptul că documentul american referitor la garanțiile de securitate pentru Ucraina este „100% gata” și că se așteaptă stabilirea datei și locului semnării. Cu toate acestea, oficialii ucraineni și-au exprimat îngrijorarea cu privire la angajamentul real al SUA.

Un înalt oficial ucrainean a declarat pentru Financial Times că Washingtonul „se oprește de fiecare dată în momentul în care garanțiile de securitate sunt gata de semnat”, avertizând că Kievul dorește confirmări ferme înainte de a accepta orice concesii teritoriale. Zelenski a reiterat constant că integritatea teritorială a Ucrainei trebuie respectată în orice acord care ar pune capăt războiului.

Reacția SUA

Casa Albă a respins informațiile potrivit cărora SUA ar impune Ucrainei cedări teritoriale. Anna Kelly, adjunct al secretarului de presă al Casei Albe, a declarat că „este total fals” și că rolul Statelor Unite este exclusiv acela de a facilita dialogul între cele două părți pentru a ajunge la un acord de pace.

Totodată, o sursă familiarizată cu poziția Washingtonului a precizat că garanțiile de securitate pentru Ucraina depind de acceptarea unui acord de pace de către ambele părți, nu de impunerea unor condiții unilaterale.

În paralel, Kremlinul a transmis, după discuțiile desfășurate la Abu Dhabi, că problema teritorială, inclusiv Donbas, rămâne un element fundamental pentru orice acord de încetare a ostilităților.