Acuzații grave la unul din cele mai faimoase restaurante din lume: la Norma s-a creat un climat de abuz, spun angajații

Potrivit anchetei jurnalistice The New York Times, peste 30 de foști angajați ai restaurantului au descris experiențe dificile petrecute între 2009 și 2017. Unii dintre ei au spus că lucrul la Noma „era ca și cum ai merge la război”. Mai mulți foști bucătari au povestit că atmosfera din bucătărie era dominată de presiune extremă, umilințe publice și comportamente agresive. Unii au declarat că după perioada petrecută la restaurant au suferit de burnout sau stres prelungit.

Într-un caz relatat în investigație, o fostă angajată a spus că a fost lovită de chef în timpul serviciului după ce a folosit telefonul pentru a schimba muzica din bucătărie.

Chef-ul René Redzepi recunoaște un comportament dur

René Redzepi, fondatorul și chef-ul Noma, este una dintre cele mai influente figuri ale gastronomiei contemporane. El este și unul dintre promotorii „noii bucătării nordice”, bazată pe ingrediente locale și tehnici precum culesul plantelor sălbatice. Într-o reacție publicată pe rețelele sociale în ziua apariției investigației, Redzepi a admis că atmosfera din bucătăria restaurantului a fost în trecut intimidantă. El a recunoscut că a ridicat vocea la angajați și că, în unele cazuri, a avut reacții agresive.

Chef-ul a spus că aceste comportamente reflectau modul în care fusese format în alte bucătării profesionale. În ultimii ani a încercat să își schimbe stilul de conducere, inclusiv prin terapie, a mai precizat el.

O problemă mai largă în industria gastronomiei de elită

Mai mulți dintre foștii angajați intervievați au spus însă că problema nu ține doar de comportamentul unui singur chef. Practic este un model de lucru răspândit în multe restaurante de elită. În bucătăriile de top, presiunea constantă, ierarhiile stricte și disciplina severă au fost mult timp considerate parte normală a formării profesionale. În ultimii ani însă, tot mai multe mărturii din industrie au început să pună sub semnul întrebării aceste practici.

Cultura bucătăriilor de elită a devenit și subiect de interes în cultura populară, fiind ilustrată în producții precum serialul The Bear sau filmele Boiling Point și The Menu.

Noma, un simbol al gastronomiei moderne

Restaurantul Noma a fost considerat de mai multe ori cel mai bun din lume și a avut un rol major în redefinirea gastronomiei contemporane. Redzepi a devenit cunoscut pentru folosirea ingredientelor locale precum ierburi, flori sau fructe de pădure din Scandinavia. De-a lungul anilor, restaurantul a fost criticat și pentru folosirea stagiarilor neplătiți, practică abandonată în 2022 după presiuni publice.

În 2023, Redzepi anunțase că Noma va înceta să funcționeze ca restaurant tradițional și se va transforma într-un laborator gastronomic, argumentând că modelul actual al haute cuisine nu mai este sustenabil. Restaurantul nu s-a închis însă definitiv, iar activitatea a continuat.