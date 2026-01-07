Spania indică pentru prima dată posibilitatea trimiterii de trupe în Ucraina

După ultima reuniune a Coaliției de Voință la Paris (Coalition of the Willing) la Paris, Sánchez a precizat că este gata să înceapă, de luni, o serie de întâlniri cu reprezentanți ai unor grupuri parlamentare pentru a discuta potențiala contribuție a Spaniei, la procesul de pace din Ucraina, notează agenția de știri EFE.

El a precizat că Spania, „ca mare țară europeană” va lua parte la conturarea deciziilor, dată ce se ajunge la un armistițiu, atunci când condițiile vor permite păstrarea unei păci sustenabile în Ucraina.

Sánchez a precizat că sprijinul ar trebui să acopere atât efoturile de reconstrucție, cât și „capacitățile militare”.

Întrebat dacă prevede posibilitatea participării membrilor serviciilor militare spaniole la o eventuală misiune internațională de menținere a păcii, Sánchez a răspuns că Spania a demonstrat măsuri similare „în alte părți ale lumii”.

„Dacă am făcut-o în alte zone ale lumii, de ce să nu o facem și în Europa?” a precizat Sánchez .

Anterior, Sánchez că o discuție despre prezența trupelor spaniole în Ucraina „este încă prematură”. În același timp, o astfel de decizie ar necesita sprijinul din partea Congresului Deputaților, camera inferioară a Parlamentului spaniol.

Reamintim că, marți, la Paris a avut loc o primă rundă de discuții din cadrul reuniunii liderilor țărilor membre ale Coaliției de Voință. În urma întâlnirii a fost semnată „declarația de intenție”, documentul care prevede granațiile de securitate ale Ucrainei. La întânirea de marți a fost prezent și Nicușor Dan, care a precizat că România nu va trimite trupe în Ucraina, însă va sprijini securitatea de la Marea Neagră, precizând că România face parte din „pilonul naval” al planului de securitate ce va intra în vigoare odată cu semnarea unui eventual armistițiu între Rusia și Ucraina.