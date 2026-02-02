„Va fi unul dintre cele mai sigure orașe din Europa”: Sarah Knafo îl invită pe Tom Cruise la Paris

Eurodeputata Sarah Knafo l-a invitat pe actorul american Tom Cruise să se stabilească la Paris după alegerile municipale din martie. Candidata la Primăria Paris a reacționat la informația potrivit căreia Tom Cruise ar fi părăsit Londra din motive de securitate, conform AFP.

Sarah Knafo a promis că Parisul va deveni unul dintre cele mai sigure orașe din Europa dacă va câștiga alegerile municipale. Eurodeputata de 30 de ani s-a adresat direct starului din Top Gun într-o publicație în limba engleză pe platforma X. „Când voi fi primar, Parisul va fi unul dintre cele mai sigure orașe din Europa”, a promis Sarah Knafo.

Tom Cruise a părăsit Londra din cauza nesiguranței

Cotidianul britanic The Telegraph a publicat informația că Tom Cruise ar fi părăsit Londra din motive de securitate. Actorul american locuia în cartierul londonez Knightsbridge, care pare să devină din ce în ce mai nesigur pe săptămână ce trece, potrivit unui apropiat al starului.

Un jaf răsunător într-un magazin Rolex situat în apropierea domiciliului lui Tom Cruise a întărit sentimentul că cartierul s-a degradat în ultimii doi ani. Anturajul actorului nu a confirmat încă locul în care acesta s-ar stabili după plecarea din Londra.

Nesiguranța, punct central în campania electorală

Sarah Knafo a făcut din nesiguranță unul dintre punctele forte ale programului său electoral pentru Primăria Paris. Fosta consilieră a lui Éric Zemmour în timpul alegerilor prezidențiale din 2022 promite un nivel de siguranță și liniște similar cu cel din timpul Jocurilor Olimpice.

Candidata vrea să aplice aceeași rețetă: prezență constantă a poliției pe teren, arestări și sancțiuni sistematice pentru delincvenți, inteligență artificială în sprijinul poliției. Sarah Knafo tocmai a depășit, într-un sondaj Odoxa pentru Politico, pragul simbolic de 10% necesar pentru a se menține în turul al doilea.

Tom Cruise cunoaște Parisul din filmările Mission Impossible

Actorul american cunoaște capitala franceză pentru că a filmat acolo o parte din cel de-al șaselea episod al seriei Mission Impossible. Este puțin probabil ca Tom Cruise să se intereseze de campania electorală din Paris și cu atât mai puțin de programele candidaților în materie de securitate.

Sarah Knafo îl așteaptă pe Tom Cruise la Paris începând cu 23 martie, a doua zi după o eventuală victorie în turul al doilea al alegerilor municipale. Actorul nu a răspuns încă la oferta eurodeputatei.