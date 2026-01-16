Librărie din Paris, percheziționată pentru un caiet de colorat

Cartea în cauză se intitulează „From the River to the Sea” (De la râu la mare), o expresie apărută în anii 1960 în cadrul Organizației pentru Eliberarea Palestinei și preluată astăzi de Hamas. Ea este interpretată de unii ca o dorință de a eradica statul Israel, de alții ca un sprijin pacifist pentru cauza palestiniană, conform Le Figaro.

Percheziție de 45 de minute cu cinci polițiști

Librăria LGBT+ din arondismentul 11 a fost percheziționată de cinci polițiști în uniformă, însoțiți de un procuror al Republicii, pentru a confisca caietul de colorat.

„Timp de 45 de minute, librăria a fost supusă unei percheziții metodice: rafturile au fost inspectate, cutii cu cărți deschise una câte una, depozite și sala de pauză percheziționate”, detaliază Violette and Co într-un comunicat.

Polițiștii erau în uniformă, cu arme la centură, filmând locul cu ajutorul camerelor video portabile. Deși au plecat cu mâinile goale, cărțile fiind vândute, managerul este convocat la secția de poliție pe 22 ianuarie în cadrul unei anchete preliminare.

Aviz nefavorabil, dar fără decret de interzicere

La originea operațiunii se află un aviz nefavorabil privind importul cărții, emis în noiembrie 2025 de Comisia de supraveghere și control al publicațiilor destinate tinerilor. Potrivit acestei instanțe, lucrarea editată de o societate cu sediul în Africa de Sud „este susceptibilă de a incita la ură împotriva unui grup de persoane, și anume populația israeliană”.

Avocatul Thibault Laforcade, care reprezintă librăria, denunță o „percheziție ilegală, deoarece nu are niciun temei legal și este disproporționată”. El arată că avizul nu a fost făcut public și că numai un decret al Ministerului de Interne permite interzicerea vânzării cărții.

Întrebat despre conținutul cărții, Laforcade consideră că „este fals să se spună că aceasta este un apel la distrugerea statului Israel”. La rândul său, librăria condamnă acțiunile care pot fi considerate „poliție politică” și consideră că această percheziție se înscrie „într-un context mai larg de atacuri repetate împotriva librăriilor independente”.

Librăria Violette and Co a fost victima unor acte de vandalism și hărțuire cibernetică vara trecută.