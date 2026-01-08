Ministrul Apărării, declarații după ce aeronava lui Nicușor Dan a rămas blocată în Franța / Cât a costat zborul președintelui

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a demontat acuzațiile privind costurile mari ale deplasării președintelui Nicușor Dan la Paris cu aeronava Spartan. Miruță a prezentat cifre concrete, arătând că zborurile fostei administrații erau de șase ori mai scumpe decât cele actuale.

Radu Miruță a explicat că există două componente ale costurilor de zbor, respectiv costurile directe și cele indirecte. Ministrul a oferit cifre exacte pentru a contracara ceea ce a numit o dimensiune mare de dezinformare apărută în spațiul public după ce șeful statului a rămas blocat în Franța din cauza condițiilor meteo.

Cât a costat zborul lui Nicușor Dan

„Acum, referitor la costuri, că și aici am auzit o dimensiune mare de dezinformare, am verificat punctual, există două componente a acestor costuri de zbor, o componentă a costurilor directe, care pentru zborul la Paris de acum 3 sau 4 săptămâni, care am zburat și eu împreună cu domnul președinte Nicuşor Dan, costurile directe pentru penultimul zbor la Paris, că pentru acesta încă nu a venit factura, au fost de 6720 de euro. Și asta înseamnă combustibilul, taxele de aeroport, diurna piloților”, a declarat ministrul Apărării.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat, joi, că aeronava Spartan, cu care a fost președintele Nicușor Dan în Franța și a rămas blocat din cauza ninsorii, este un avion militar care poate ateriza în condiții meteorologice proaste „dar nu cu președintele la bord”.

Miruță a explicat deciziile luate care au dus la blocarea președintelui României, Nicușor Dan, în Franța timp de aproape 24 de ore.

„Aeronava nu a decolat de la București spre Paris marți seara, așa cum a fost inițial programat pentru că starea meteo, condițiile meteorologice de la București, în momentul în care aeronava marți seara ar trebui să aterizeze erau sub nivelul pentru care aparatul de zbor Spartan al Ministerului Apărării este dotat să aterizeze. Și anume, dacă plafonul de nori este mai jos de 60 de metri și dacă vizibilitatea este la sub 600 de metri acest aparat de zbor nu poate ateriza, mai ales în condițiile în care la bord este președintele României. Este un aparat de zbor configurat pentru misiuni militare, aterizează și în condiții meteorologice mai proaste decât cele de minimă siguranță, însă nu se întâmplă lucrul ăsta cu președintele la bord”, a spus Miruță, joi, într-o conferință de presă.

Întrebări din partea presei

Întrebare: Nicușor Dan a părut nemulțumit de faptul că nu a avut comunicații pe timpul zborului. Nu există comunicații într-un avion militar?

Radu Miruță: În momentul de față, avionul Spartan cu care s-a zburat permite comunicații scrise prin satelit. Dacă ar fi nevoie să i se comunice ceva președintelui, există posibilitatea unor mesaje text. Avem în lucru cu STS două propuneri astfel încât să existe comunicații.

Întrebare: Spuneați că sunt în lucru aceste două propuneri. Când ați început să analizați cele două posibilități?

Radu Miruță: Cei de la STS sunt responsabili. Sigur, fiindcă avionul este al MApN trebuie să integrăm cu producătorul. Cei de la STS au aceste variante, ni le vor transmite și noi le vom transmite producătorului avionului.

Întrebare: Președintele Nicușor Dan a plecat la Paris cu un astfel de avion. Exista totuși un alt avion care să îi permită să decoleze și să aibă telecomunicații? Vă asumați imaginea României care a fost conturată la Paris?



Radu Miruță: Fără să vă bucure pe dvs. în mod special, imaginea României e foarte bună. Dorința și opțiunea președintelui dacă să zboare cu avion privat sau nu este decizia Administrației Prezidențiale. În ultima perioadă, președintele a decis să zboare la costuri de vreo șase ori mai mici.

Întrebare: Suportul aerian a fost o procedură standard?



Radu Miruță: Nu știu ca România să fi făcut o astfel de solicitare. A fost un gest de prietenie după ce România a ajutat după incendiul de la Crans Montana.

Întrebare: Domnul Macron nu s-a oferit cu ajutor pentru suport aerian?



Radu Miruță: Nu știu să vă răspund.

Întrebare: Acele condiții meteo care au întârziat întoarcerea în țară, MApN avea alte variante la Paris pentru întoarcerea președintelui în țară?

Radu Miruță: MApN nu are o altă aeronavă care să zboare în condiții de siguranță sub caracteristicile Spartanului. Dar a fost o chestie de câteva ore. A doua zi problema nu a fost de la vreme, ci de la aeroportul din Paris. Orice pregătire de extra-back-up presupune niște costuri în plus, care se pun în aplicare doar atunci când e necesar.

Întrebare: În cazul în care președintele ar trebui să părăsească țara pentru o astfel de întâlnire, ar fi pregătită o altă aeronavă sau ați merge tot pe aeronava Spartan? Ca să nu ne mai ia prin surprindere o astfel de situație.

Radu Miruță: MApN pune la dispoziție ceea ce are. Acestea sunt aeronavele. Opțiunea pentru acest tip de aeronave sau nu este a Administrației Prezidențiale. Nu este pus în pericol. A existat o situație meteorologică pentru ca piloții au spus că astea sunt condițiile și Administrația Prezidențială și STS au decis să nu riște.

Declarații Radu Miruță

Radu Miruță: Aeronava nu a decolat de la București spre Paris marți seara, așa cum a fost inițial programat pentru că starea meteo, condițiile meteorologice de la București, în momentul în care aeronava marți seara ar trebui să aterizeze erau sub nivelul pentru care aparatul de zbor Spartan al Ministerului Apărării este dotat să aterizeze. Și anume, dacă plafonul de nori este mai jos de 60 de metri și dacă vizibilitatea este la sub 600 de metri acest aparat de zbor nu poate ateriza, mai ales în condițiile în care la bord este președintele României.

Este un aparat de zbor configurat pentru misiuni militare, aterizează și în condiții meteorologice mai proaste decât cele de minimă siguranță, însă nu se întâmplă lucrul ăsta cu președintele la bord.

De ce nu a plecat în a doua zi, imediat de dimineață? Este pentru că starea aeroportului nu a permis decolarea. Avionul a fost pregătit, avionul nu are absolut nicio problemă, însă ninsorile, cu nevoia de degivrare, cu capacitatea aeroportului de a degivra și de a elibera pista de zăpadă nu au permis rulajul pe pistă.

De ce nu a aterizat din nou marți-seara, având în vedere că am verificat la Romatsa, în intervalul în care avionul prezidențial era programat să aterizeze și nu a aterizat pentru că n-a plecat. În două ore au aterizat 16 avioane comerciale. Este pentru că aceste avioane comerciale au avut caracteristici tehnice care să permită aterizarea la sub plafonul de 60 de metri. Sunt avioane care permit aterizarea la 0 metri plafon și la 0 metri vizibilitate. Avionul Spartan nu are aceste caracteristici.

Că ar trebui ca administrația prezidențială să aibă un astfel de avion este un aspect pe care îl consider necesar și pentru care Ministrul de Finanțe, Premierul României vor analiza în perioada imediat următoare ce disponibilitate bugetară pentru achiziția unui astfel de avion se va putea în perioada următoare.

UPDATE 14:48 Conferința de presă a început

Conferința de presă susținută de ministrul Apărării, Radu Miruță, a început.

Știrea inițială

Ministrul Apărării, Radu Miruță, va susține o conferință de presă, joi, 8 ianuarie, începând cu ora 14:45, pe subiectul transportului cu aeronava militară C-27J Spartan din Paris, după ce președintele României, Nicușor Dan, a rămas blocat în Franța timp de aproape 24 de ore.

MEDIAFAX va transmite LIVE declarațiile ministrului Apărării.

Marți, președintele Nicușor Dan a anunțat că a rămas blocat pe aeroportul din Paris, după ce aeronava cu care s-a deplasat la Coaliția de Voință nu a putut decola din cauza ninsorilor.

Șeful statului a plecat, marți, la Paris la bordul aeronavei militare Spartan, explicând că aceasta este „explicația pentru reducerea de 30 de milioane de lei” invocată anterior la Administrația Prezidențială.

Nicușor Dan a menționat și inconveniențele unei deplasări cu avion militar, precizând că, de această dată, timp de patru ore și jumătate nu a avut comunicații, fiind „deconectat de la realitatea din România”.

În jurul orei 20:00, miercuri seară, avionul C-27J Spartan care l-a adus în țară pe președintele Nicușor Dan de la Paris a aterizat la București.