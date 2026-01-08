Miruță: Zborul lui Nicușor Dan la Paris, de șase ori mai ieftin decât al lui Iohannis

Radu Miruță a explicat că există două componente ale costurilor de zbor, respectiv costurile directe și cele indirecte. Ministrul a oferit cifre exacte pentru a contracara ceea ce a numit o dimensiune mare de dezinformare apărută în spațiul public după ce șeful statului a rămas blocat în Franța din cauza condițiilor meteo.

Cât a costat zborul lui Nicușor Dan

„Acum, referitor la costuri, că și aici am auzit o dimensiune mare de dezinformare, am verificat punctual, există două componente a acestor costuri de zbor, o componentă a costurilor directe, care pentru zborul la Paris de acum 3 sau 4 săptămâni, care am zburat și eu împreună cu domnul președinte Nicuşor Dan, costurile directe pentru penultimul zbor la Paris, că pentru acesta încă nu a venit factura, au fost de 6720 de euro. Și asta înseamnă combustibilul, taxele de aeroport, diurna piloților”, a declarat ministrul Apărării.

Acesta a detaliat și partea de cheltuieli indirecte care presupune mentenanța aeronavei, precizând că, dacă se scoate din calcul amortizarea aparatului de zbor pe care România îl deține deja, costurile rămân la 2630 de euro pe ora de zbor.

Potrivit oficialului, întreaga misiune de transport a președintelui la Paris a ajuns la un total de aproximativ 30.000 de euro.

Ministrul a făcut o comparație directă cu mandatele lui Klaus Iohannis

„Doar ca o idee, să puteți face o comparație, regimul fostei administrații prezidențiale, am verificat, și în anul 2023-2024, un zbor tot până la Paris, a costat de șase ori mai scump. Raportat la prețurile de atunci. Dacă s-ar indexa prețurile de atunci cu prețurile de acum, probabil că diferența ar fi mai mare. Deci informația conform căreia avionul a avut o problemă. Conform căreia costurile sunt mai mari decât închirierea unei alte aeronave din mediul privat. Sunt informații complet neadevărate”, a conchis Radu Miruță.

Conferința de presă a avut loc după ce președintele Nicușor Dan a rămas blocat pe aeroportul din Paris începând de marți, timp de aproape 24 de ore, din cauza ninsorilor care au împiedicat decolarea aeronavei militare Spartan. Șeful statului a explicat anterior că alegerea acestui tip de transport a fost motivul reducerii de 30 de milioane de lei de la Administrația Prezidențială, deși zborul a implicat și inconveniente, precum lipsa comunicațiilor timp de peste patru ore. Aeronava C-27J Spartan a aterizat în cele din urmă la București miercuri seară, în jurul orei 20:00.