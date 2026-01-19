Prima pagină » Știri externe » „Nu vom ceda șantajului”: Berlinul și Parisul anunță „contramăsuri” europene împotriva SUA

„Nu vom ceda șantajului”: Berlinul și Parisul anunță „contramăsuri” europene împotriva SUA

„Nu vom ceda șantajului. Europa va da un răspuns clar și unanim. În prezent, pregătim contramăsuri concertate”, a declarat Lars Klingbeil, vicecancelar şi ministru de finanţe al Germaniei, în cadrul unei conferințe de presă cu omologul său francez Roland Lescure, enumerând înghețarea acordului vamal SUA-UE și intrarea în vigoare a tarifelor pentru produsele americane importate, care fuseseră înghețate până la 6 februarie.
Sursă foto: consilium.europa.eu
Gabriel Negreanu
19 ian. 2026, 11:48, Știri externe

Cei doi miniștii au menționat, de asemenea, „setul de instrumente” al Uniunii Europene (UE) pentru a răspunde „șantajului economic”, o referire la instrumentul anti-coerciție care permite, în special, limitarea importurilor dintr-o țară sau accesul acesteia la anumite piețe publice și blocarea anumitor investiții.

Roland Lescure a declarat că speră ca această „armă de descurajare” să funcționeze și că „asta este situația actuală”. Potrivit acestuia, Europa trebuie să „își afirme puterea”, încercând în același timp să „reduce presiunea… să dezamorseze conflictul, mai degrabă decât să-l agraveze”.

„Dar, din păcate, este posibil să fim nevoiți să luăm decizii care nu vor fi în beneficiul nimănui”, a remarcat ministrul francez, anunțând o viitoare reuniune ministerială a G7 pentru a discuta, printre altele, criza din Groenlanda.

Pentru Lars Klingbeil, „s-a depășit limita” cu amenințările lui Donald Trump la adresa suveranității Groenlandei și Danemarcei, iar Europa a trebuit să reacționeze cu fermitate. „Este o situație gravă”, a afirmat el, susținând totuși că aceasta nu marchează sfârșitul relației transatlantice.

„Statele Unite sunt mai mult decât Donald Trump. Și văd semne foarte încurajatoare din partea democraților, dar și din partea republicanilor, care spun că aceasta nu este calea pe care vrem să o urmăm”, a subliniat el.

