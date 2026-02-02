NATO se confruntă cu probleme majore ce pun presiune pe viitorul alianței

Scăderea natalității în țările NATO ridică îngrijorări privind pregătirea militară pe termen lung și sustenabilitatea economică, scrie NewsWeek.

Tendința este vizibilă mai ales în Turcia, stat membru NATO care avea, până recent, cea mai tânără populație din alianță.

Numărul nașterilor în Turcia a scăzut din nou în 2025, prelungind un declin demografic pe care președintele Recep Tayyip Erdoğan l-a numit „un dezastru demografic”.

Rata totală a fertilității a coborât de la nivelul de înlocuire de 2,1 copii per femeie în 2016 la 1,48 anul trecut, pe fondul presiunilor economice, al costului ridicat al vieții și al schimbărilor sociale.

Societăți îmbătrânite și presiune fiscală în creștere

Ratele scăzute ale fertilității sunt deja comune în majoritatea țărilor cu venituri medii și ridicate, unde trăiesc aproximativ două treimi din populația globală, potrivit Fondului Monetar Internațional (FMI).

Mulți membri NATO se confruntă cu tranziții demografice și mai accentuate, care sporesc presiunea asupra pensiilor, sistemelor de sănătate și bugetelor publice.

În Uniunea Europeană, persoanele cu vârsta de 65 de ani și peste reprezentau 21,6% din populație în 2024, conform datelor Eurostat.

Pe măsură ce societățile îmbătrânesc, guvernele sunt nevoite să echilibreze obligațiile sociale cu cerințele tot mai mari din domeniul apărării.

Cheltuieli de apărare într-un context de securitate schimbat

Provocarea demografică apare într-un moment în care statele europene se confruntă cu amenințări de securitate reînnoite, pe fondul războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Tensiunile din Orientul Mijlociu și Asia sporesc urgența consolidării capacităților militare.

După presiuni susținute din partea președintelui american Donald Trump, statele NATO au convenit să aloce cheltuieli pentru apărare de 5% din PIB până în 2035.

Experții avertizează însă că guvernele democratice au limite clare, spre deosebire de China sau Rusia, care alocă mai puține resurse pentru protecția socială.

Inovație, resursă umană și forța viitorului

Specialiștii subliniază că evoluțiile populației nu sunt predeterminate.

Productivitatea, inovația și capacitatea de scalare rămân factori decisivi, așa cum demonstrează avantajul Statelor Unite în industria de apărare.

Think tank-uri precum Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale recomandă combinarea investițiilor în inteligență artificială cu politici care să prelungească durata carierelor active.

Măsurile de prevenție în sănătate și programele de recalificare pot ajuta statele NATO să își mențină capacitatea operațională, în pofida îmbătrânirii populației.