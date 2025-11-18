Clasamentul Global Firepower: Care sunt cele mai puternice armate din lume în 2025 și pe ce loc se află România

Global Firepower a clasificat cele mai puternice armate ale lumii pentru acest an. 60 de indicatori au fost luați în calcul, iar puterea militară a fost măsurată în funcție de active, bugetul apărării, geografie și resurse naturale.

Cu cât valoarea indicelui propriu, PowerIndex, este mai apropiată de 0, cu atât țara respectivă are o capacitată militară mai ridicată. În setul de indicatori nu a fost inclus și arsenalul nuclear.

Potrivit Bussines Insider, chiar dacă experții atrag frecvent atenția că metodologia are limite, clasamentul oferă o imagine utilă asupra echilibrului convențional de forțe la nivel global.

Top 20 de țări cu cele mai puternice armate din lume

În ordine descrescătoare, pe locul 20, se află Ucraina. Cu un PowerIndex de 0,3755, Ucraina are un efectiv total de peste 2 milioane de militari și este țara cu cea mai mare armată din Europa, consolidată în contextul războiului lansat de Rusia.

Pe locurile 19 și 18 se află Egipt și Australia, cu un PowerIndex de 0,3427, respectiv 0,3298. În timp ce Egiptul este una dintre cele mai mari forțe militare ale Orientului Mijlociu, Australia investește mult în apărare.

Spania, Iranul și Israelul ocupă următoarele trei poziții în ordine descrescătoare. Spania are un avantaj în infrastructură, Iranul dispune de o flotă puternică de rachete și artilerie, în timp ce Israelul are cheltuieli militare printre cele mai ridicate din lume raportat la PIB.

Germania se află pe locul 14, cu un PowerIndex de 0,2601. Deși are o infrastructură solidă, lipsurile persistente în dotarea armatei și problemele logistice influențează poziția din clasament.

Armatele Indoneziei, Pakistanului și Braziliei sunt mai puternice, per total, decât cele ale Berlinului.

Topul este completat astfel:

10. Italia – ~0,21

9. Turcia – 0,1902

8. Franţa – 0,1878

7. Japonia – 0,1839

6. Regatul Unit – 0,1785

5. Coreea de Sud – 0,1656

4. India – 0,1184

3. China – 0,0788

2. Rusia – 0,0788

1. Statele Unite ale Americii – 0,0744

Statele Unite dispun de cele mai mari bugete de apărare, de forțe aeriene și navale dominante, precum și de infrastructură logistică extinsă. Rusia are un avantaj considerabil la artilerie, rachete și resurse naturale, însă acest clasament nu ia în calcul și arsenalul nuclear, care ar putea amplifica diferenţele reale. China are una dintre cele mai mari armate active din lume și de resurse industriale vaste.

Pe ce loc se află România

Potrivit Global Firepower, România se situează pe locul 51, cu un PowerIndex de 0,8984. Indicatorii care au stat la bază sunt resursele naturale, cheltuielile alocate pentru apărare, echipamentele militare, dar și poziția geografică.

România dispune de un personal militar activ relativ redus comparativ cu statele din prima jumătate a clasamentului. Cheltuielile de apărare au depășit pragul de 2% din PIB, în conformitate cu angajamentele NATO, însă investițiile sunt distribuite pe programe pe termen lung, iar efectul lor complet va fi vizibil abia în anii următori.

În timp ce forțele aeriene se află în proces de modernizare prin introducerea avioanelor F-16 și a planurilor pentru F-35, forțele navale reprezintă una dintre cele mai slabe componente ale armatei, în absența unor nave moderne multifuncționale.

Poziția geografică este una strategică, dar și dificilă în egală măsură. Prezența militară aliată, inclusiv americană, consolidează securitatea regională.

Totuși, România stă mai bine în privința armatei față de vecinii săi. Ungaria ocupă locul 55, Bulgaria – 62, Serbia – 63, iar Republica Moldova se află spre finalul clasamentului, pe poziția 134.