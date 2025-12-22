O națională din Europa este pe primul loc în clasamentul FIFA la finalul anului. Pe ce poziție se află România

Naționala de fotbal a Spaniei va încheia anul 2025 pe primul loc în clasamentul FIFA. Ultima statistică din acest an a fost anunțată luni. Ca urmare, Spania va termina anul ca lider în clasamentul FIFA la fotbal masculin.

Naționala iberică a câștigat Grupa E din preliminariile Cupei Mondiale. La competiția din vara anului 2026, organizată împreună de Statele Unite, Canada și Mexic, Spania a fost repartizată în Grupa H. Spaniolii vor întâlni Uruguay, Arabia Saudită și Capul Verde.

În clasamentul publicat luni au fost puține modificări deoarece nu au existat foarte multe meciuri oficiale între echipele naționale. Au fost luate în considerare doar meciurile din Cupa Arabă.

Practic, primele 10 locuri au rămas neschimbate. După Spania urmează, în ordine, Argentina, Franța, Anglia, Brazilia, Portugalia, Olanda, Belgia, Germania și Croația. Clasamentul anterior a fost publicat pe 19 noiembrie.

Pe ce loc se află România

Echipa națională a României nu a schimbat poziția în clasament. La fel ca în luna precedentă, România ocupă locul 47 în topul FIFA.

Vietnamul a înregistrat creșterea cea mai mare. Echipa asiatică a urcat trei poziții, până pe locul 107 în clasamentul FIFA.

Următoarea statistică va fi publicată pe 19 ianuarie.