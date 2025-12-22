Universitatea Craiova învinge categoric Csikszereda și încheie anul pe primul loc în Superliga. Rezultatele etapei 21 și clasamentul la finalul anului 2025

În urma acestui rezultat, echipa din Bănie a acumulat 40 de puncte și a încheiat anul pe primul loc în clasamentul din Superliga de fotbal, devenind „campioana de iarnă”.

Golurile partidei au fost marcate de David Matei (18, 33), Carlos Mora (40) și Assad Al-Hamlawi (70, 86).

Craiova a mai avut un gol anulat în prima jumătate a meciului, pentru ofsaid. În minutul 90, Csikszereda a rămas în inferioritate numerică, după eliminarea lui Palmeș.

Meciul s-a disputat pe stadionul „Ion Oblemenco”. Partida a consemnat și debutul în Superligă al lui Denys Muntean, în vârstă de 16 ani.

Este pentru prima dată după sezonul 1990–1991 când Universitatea Craiova încheie anul pe prima poziție în campionat, ediție în care oltenii au cucerit ulterior titlul național.

Universitatea Craiova a devansat Rapid București, FC Botoșani și Dinamo București, care au pierdut în ultima etapă din 2025.

„Am jucat bine. Sunt trei puncte importante pentru noi. Dar, nimeni nu devine campion în decembrie. Trebuie să continuăm să muncim. Am încredere în jucători, pentru că știu cum lucrează. Important este cum jucăm, nu că suntem pe primul loc acum”, a declarat antrenorul oltenilor, Filipe Coelho, la conferința de la finalul meciului.

Prima etapă din 2026 este programată între 16 și 19 ianuarie.

Rezultatele etapei a 21-a din Superliga

Universitatea Craiova – Csikszereda Miercurea Ciuc 5–0

FCSB – Rapid București 2–1

Universitatea Cluj – Farul Constanța 1–0

FC Hermannstadt – Petrolul Ploiești 1–1

UTA Arad – Dinamo București 2–0

Oțelul Galați – FC Argeș 2–1

Metaloglobus București – Unirea Slobozia 2–3

FC Botoșani – CFR Cluj 0–1

Clasamentul Superligii la finalul anului 2025

1. Universitatea Craiova – 40 puncte, golaveraj 37–20

2. Rapid București – 39 puncte, golaveraj 34–20

3. FC Botoșani – 38 puncte, golaveraj 30–15

4. Dinamo București – 38 puncte, golaveraj 32–18

5. FC Argeș – 34 puncte, golaveraj 27–21

6. Oțelul Galați – 33 puncte, golaveraj 32–18

7. Universitatea Cluj – 33 puncte, golaveraj 26–19

8. UTA Arad – 32 puncte, golaveraj 26–29

9. FCSB – 31 puncte, golaveraj 31–26

10. Farul Constanța – 27 puncte, golaveraj 26–25

11. CFR Cluj – 26 puncte, golaveraj 29–33

12. Unirea Slobozia – 21 puncte, golaveraj 21–31

13. Petrolul Ploiești – 20 puncte, golaveraj 16–20

14. Csikszereda Miercurea Ciuc – 16 puncte, golaveraj 21–48

15. FC Hermannstadt – 13 puncte, golaveraj 17–35

16. Metaloglobus București – 11 puncte, golaveraj 19–46