Superliga de fotbal. Dinamo a pierdut la Arad și a ratat oportunitatea de a urca pe primul loc

Partida UTA-Dinamo s-a terminat cu victoria gazdelor, scor 2-0. Alin Roman a deschis scorul în minutul 33, iar Valentin Costache a făcut 2-0 în minutul 68.

Cele trei puncte îi ajută pe arădeni să urce pe locul 7 în clasament. În schimb Dinamo coboară o poziție, pe 3, având 38 de puncte. Pe primul loc este Rapid cu 39 de puncte și o partidă mai puțin. Pe locul doi este FC Botoșani cu 38 de puncte, dar cu golaveraj mai bun decât Dinamo.

Rezultatul de la Arad tensionează foarte tare și lupta pentru ultimele poziții de play-off. Șapte echipe încearcă să prindă ultimele două poziții din play-off. Este vorba despre FC Argeș (locul 5, 34 de puncte), Oțelul Galați (locul 6, 33 de puncte), UTA Arad (locul 7, 32 de puncte), U Cluj (locul 8, 30 de puncte), FCSB (locul 9, 28 de puncte), Farul Constanța (locul 10, 28 de puncte) și CFR Cluj (locul 11, 27 de puncte).

Tot sâmbătă s-au desfășurat partidele Oțelul Galați-FC Argeș, 2-1, și Metaloglobus București-Unirea Slobozia, scor 2-3.

Vineri, în prima partidă a etapei a 21-a, CFR Cluj s-a impus cu 1-0 pe terenul echipei FC Botoșani.