UTA Arad strică sărbătoarea la Slobozia, învingând pe Unirea, în etapa a 22-a din Superliga de fotbal

Marius Coman, de la UTA Arad, reactioneaza in timpul meciului de fotbal contra echipei Dinamo, din etapa 21 a Superligii, disputat pe Arena Francisc Neuman din Arad, sambata, 20 decembrie 2025. MARC MARASESCU / MEDIAFAX FOTO

Antrenorul Adrian Mihalcea a trimis pe teren același prim unsprezece ca în ultimul meci oficial din 2025, câștigat de UTA în fața lui Dinamo, scor 2-0.

Oaspeții au deschis scorul prin Marius Coman (24), autorul primului gol marcat pe noul stadion al Unirii Slobozia, formație care și-a disputat până acum meciurile de acasă la Clinceni.

Gazdele au egalat prin Alexandru Albu (34), care a înscris la debutul său pentru Unirea Slobozia.

După pauză, ambele echipe au ratat ocazii importante, însă Din Alomerovic a readus UTA în avantaj (73) cu un voleu la colțul lung, marcând primul său gol în Superliga.

Scorul final a fost stabilit de David Barbu, în minutul 82.

UTA și-a prelungit astfel o serie impresionantă: nu a mai pierdut niciun meci în ultimele 22 de partide în care a deschis scorul, serie începută după eșecul cu Universitatea Craiova (1-2), din 25 noiembrie 2024.

În actualul sezon, arădenii au opt victorii și patru egaluri în meciurile în care au marcat primii.

În plus, arădenii au ajuns la cinci etape consecutive fără înfrângere (4 victorii, un egal).

Meciul a avut o semnificație specială pentru Adrian Mihalcea, antrenorul de la UTA, revenit la Slobozia din postura de adversar, după ce a condus formația ialomițeană la promovarea în Superligă, în 2024.

În urma acestui rezultat, UTA Arad revine, momentan, pe loc de playoff, ocupând poziția a șasea, cu 35 de puncte.

Unirea Slobozia, care înregistrează a 13-a înfrângere a sezonului, rămâne pe locul 12, cu 21 de puncte.