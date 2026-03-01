Petrolul și Csikszereda remizează la Ploiești, în etapa a 29-a din Superliga de fotbal

Petrolul Ploiești a deschis scorul, prin Rareș Pop, în minutul 51, cu un șut din afara careului.

Ospeții au egalat după doar 10 minute, dintr-un penalti, acordat după un fault comis de Rareș Pop asupra lui Trif.

Lovitura de penalitate a fost transformată de Paszka.

Meciul a fost dominat inițial de gazde, dar ambele echipe au avut dificultăți în a-și crea ocazii clare în prima parte a jocului.

După pauză, Csikszereda a crescut presiunea, iar portarul Petrolului, Bălbărău, a fost pus serios la încercare.

Ploieștenii au avut șansa victoriei în minutul 84, când șutul lui Rafinha a fost respins de Eduard Pap.

În urma rezultatului, cele două echipe rămân la egalitate de puncte în clasament: 29.

Petrolul se află înaintea echipei din Miercurea Ciuc, pe locul 12, grație unui golaveraj mai bun (-8, față de -29).