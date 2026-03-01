Prima pagină » Sport » Petrolul și Csikszereda remizează la Ploiești, în etapa a 29-a din Superliga de fotbal

Petrolul și Csikszereda remizează la Ploiești, în etapa a 29-a din Superliga de fotbal

Petrolul Ploiești și Csikszereda au încheiat la egalitate, scor 1-1 (0-0), meciul din etapa a 29-a din Superliga României la fotbal, disputat pe stadionul „Ilie Oană”, duminică, într-un duel direct între două echipe care luptă pentru evitarea retrogradării.
Petrolul și Csikszereda remizează la Ploiești, în etapa a 29-a din Superliga de fotbal
Foto: GEORGE FLUSTER / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
01 mart. 2026, 18:05, Sport

Petrolul Ploiești a deschis scorul, prin Rareș Pop, în minutul 51, cu un șut din afara careului.

Ospeții au egalat după doar 10 minute, dintr-un penalti, acordat după un fault comis de Rareș Pop asupra lui Trif.

Lovitura de penalitate a fost transformată de Paszka.

Meciul a fost dominat inițial de gazde, dar ambele echipe au avut dificultăți în a-și crea ocazii clare în prima parte a jocului.

După pauză, Csikszereda a crescut presiunea, iar portarul Petrolului, Bălbărău, a fost pus serios la încercare.

Ploieștenii au avut șansa victoriei în minutul 84, când șutul lui Rafinha a fost respins de Eduard Pap.

În urma rezultatului, cele două echipe rămân la egalitate de puncte în clasament: 29.

Petrolul se află înaintea echipei din Miercurea Ciuc, pe locul 12, grație unui golaveraj mai bun (-8, față de -29).

Recomandarea video

EXCLUSIV Cum își protejează România populația, în caz de atac militar. Situația adăposturilor civile, la 4 ani de la începerea războiului din Ucraina. Lista, adresa și starea buncărelor, pe județe
G4Media
Liderul suprem interimar al Iranului a fost numit. Teheranul continuă atacurile în Golf, iar susținătorii lui Khamenei iau cu asalt ambasadele SUA
Gandul
Surpriză la Survivor! Doi concurenți noi vor intra în tribul Faimoșilor. Cine sunt
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport
Cum s-a îndrăgostit elevul Emmanuel Macron de Brigitte, profesoara sa de franceză: „Suntem ciudați, dar autentici!”. La Amiens, pe urmele cuplului căruia nu îi pasă de convenții
Libertatea
Pensionarii din România ale căror pensii cresc cu 240 lei pe lună. Cine se încadrează și de la ce dată intră în vigoare creșterea
CSID
Poze spion cu prototipul „fantomă” la Pitești! Să fie viitoarea Dacia C-Neo?
Promotor