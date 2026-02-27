Prima pagină » Sport » FC Universitatea Cluj învinge categoric Oțelul Galați, în etapa a 29-a din Superliga de fotbal

FC Universitatea Cluj a învins categoric Oțelul Galați, scor 4-0 (2-0), vineri seară, în etapa a 29-a din Superliga de fotbal României, rezultat care asigură matematic prezența ardelenilor în play-off, dar complică și calculele de calificare pentru campioana FCSB.
Foto: FLAVIU BUBOI / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
27 feb. 2026, 22:22, Sport

În meciul disputat pe Cluj Arena, gazdele au rezolvat rapid partida. FC Universitatea Cluj a deschis scorul încă din minutul 4, prin Macalou. Lukic a majorat avantajul în minutul 27 și a stabilit scorul de la pauză: 2-0.

În partea secundă, Coubiș a făcut 3-0 în minutul 70. Drammeh a închis tabela în minutul 75, stabilind scorul final.

Succesul aduce pe FC Universitatea Cluj, care ocupă locul 4, cu 51 de puncte (29 de meciuri, golaveraj 45-26), la cinci lungimi de liderul Universitatea Craiova.

Totodată, ajunge la un punct de Dinamo București și FC Rapid București, situate pe locurile 2 și 3.

Lupta pentru play-off rămâne strânsă. CFR Cluj este pe locul 5, cu 47 de puncte, iar FC Argeș ocupă locul 6, ultimul care asigură calificarea, cu 46 de puncte.

Prima sub linie este FCSB, cu 43 de puncte după 28 de partide (golaveraj 43-35).

