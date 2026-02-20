Oțelul Galați și UTA Arad au remizat și s-au încurcat reciproc în lupta pentru play-off

UTA a deschis scorul în minutul 11, când Florent Poulolo a reluat cu capul în plasă, după o centrare venită din lovitură liberă.

Patru minute mai târziu, arădenii și-au dublat avantajul, prin Flavius Iacob.

Oțelul a redus din diferență în minutul 41, prin Ștefan Bană.

Egalarea a venit în minutul 56, când Conrado a înscris din penalty și a stabilit scorul final, 2-2.

Rezultatul menține ambele echipe în afara pozițiilor de play-off.

UTA Arad ocupă locul 8, cu 42 de puncte, iar Oțelul Galați este pe 9, cu 41 de puncte.

Echipele de start

Oțelul Galați: Dur-Bozoancă – Zhelev, Lopes, Iacob, Conrado – Chira, Lameira – Bană, Ciobanu, Pinto – Debeljuh;

Rezerve: I. Popescu, Ursu – Rus, Neicu, Kazu, Paz, Postelnicu, Bordun, Sandu, Patrick, Neicu;

Antrenor: Laszlo Balint.

UTA Arad: Tordai – Țuțu, Poulolo, Pospielov, Alomerovic – Mino, Odada – F. Iacob, A. Roman, Tzionis – Abdallah;

Rezerve: L. Roșu – Benga, Stolnik, Van Durmen, Hrezdac, Țăroi, M. Coman, L. Mihai, Ndon;

Antrenor: Adi Mihalcea.